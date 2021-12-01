黃天牧籲金融董總 全面「碳盤查」自身與投融資對象

金管會主委黃天牧今（1）日上午參加保險中心舉辦的「2022經濟與保險發展論壇，此次座談會專注氣候變遷與永續金融二大主題，他也呼籲各金融機構董事長、總經理，從現在開始盤點並思考自身碳排量，以及投資、融資客戶的碳排量，他說「過度國防或聲色犬馬的產業，要做一些選擇」，面臨極端氣候變遷下的風險與商機，需從董事高高度，從策略上去發揮加強金融影響力，他期許金融機構開始朝五大架構去努力，希望在未來30年、2050年達到台灣2050年淨零碳排放目標。他說「現在不作思考，以後恐怕來不及」。

黃天牧說，蔡英文總統今年地球日提出「2050年淨零排放目標路徑」，明年立院要納入氣候變遷因應法，金管會昨天公布氣候變遷指引，他說，從這一刻開始，各家金融機構要開始認真思考，整個氣候變遷風險的全貌是什麼？個別交易對手是否過度集中某產業或是某地區？董事會不僅要思考會帶來什麼風險外，也要思考相對應的商機。他也說金管會未來可能對金融業不只是做傳統利率匯率壓力測試，未來也可能要做極端氣候的壓力測試。

他進一步解釋，氣候變遷的壓力測試更著重情境分析，不過他說目前方法論還在發展過程。但各家保險業要向前看，到底風險為何？極端風險管理者要自己做好思考，要建立自己碳盤查的能力，還有自己跟投融資對象有多少碳排量。金融業為服務業，碳排不像製造業多，但是投融資標的產生的碳部份，是需要注意的地方。

一是期待金融機構盤點自己的風險，包括實體與轉型風險，然後要遵循國際架構。目前雖然不一而足，今年在開會時，國際財報準則基金會，成立永續標準組織，會做全球性的規畫。

二是希望業者把自己風險對財務風險適當揭露，在可知公性一致標準下去對外公布。

三是強大投融資能力，試著改變轉型被投融資對象的態度。對高碳排對象要做一些調整，如議合或是一些取捨。過度國防或聲色犬馬的產業，要做一些選擇，最好採議合方式，帶大家一起走。他說，過去金管會已推動盡責治理守則，希望無論經濟或氣候議題方面，在金融影響力下推動產業轉型。

四是發展出台灣自己的模式。金管會已和環保署合作，將仿照歐盟永續分類規則（EU Taxonomy），制定台版「永續分類標準」，更優先選出製造業、不動產業、運輸倉儲等三大產業先行訂定「永續指標」，先從三類分類標準界定範圍，給予金融業遵循，年底出來後還要去試算。五是讓台灣經驗跟國際上交流。

他說，金管會監理上未來會朝大方向。一是要求金融機構要去盤點或是清查商業模式下碳排量是多少，投融資企業的碳排量多少，需要開始努力去準備。二是為了要達到2050年前逐步達到淨零目標，希望各公司未來就商業模式的轉型，要改變投融資標的或議合，納入董事會策略。未來30年間碳排降到零，金管會負責監管，現在就要開始規劃，設立短中長期目標 。未來綠色金融方案適度調整，因應趨勢會再做研究，他說「這件挑戰性高，但現在不做就來不及了 」。