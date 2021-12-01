桂先農：估三變數讓明年壽險獲利 從四千億變千億

保險中心今（1）日舉辦的「2022經濟與保險發展論壇」，董事長桂先農認為，今年底前若匯率、利率及股市維持不變下，今年一整年壽險業的稅後純益有機會挑戰4000億元大關，展望2022年，他認為受通膨、美國升息與投資收益三大變數影響下，加上主計處預估我國經濟成長4.15%，明年壽險業可望維持稅後純益千億元以上水準。產險業他預估今年全年上看170億元，若沒有重大變數，預期產險業明年稅後純益可穩定成長。

展望2022年，桂先農認為，壽險業保費放緩明年還有待觀察，在利率仍低下，公司銷售轉向具費差益或是死差益的商品。今年利變保費占率下降，投資型商品上升，但明年若利率上升及理財需求下，業者再產生利率差異的儲蓄險商品，有待觀察。

針對此次新冠疫情對保險業的影響，桂先農提出，他認為疫情帶動人民對於風險意識提升，他認為對於全球保險業方面，估2021年保費收入可成長3.3%，2022年成長3.9%，並移轉到線上需求；

至於國內方面，雖然今年一度三級警戒，但沒有重大理賠爭議，產險業整體影響有限。9月底簽單保費增加，車險保費成長9%。雖影響旅平險下降，但屬短期保單且不是主力商品，影響有限。反而是防疫與疫苗險產生商機，2021年底雙險締造1100萬件保單，並創造79億元保費收入。除了台產（2832）前9月已理賠給付超過16億元外，其他都沒有，他稱台產真正發揮安定人心與社會保障的力量。至於壽險業跟疫情醫療情形等，原本推出健康險保單都可給付，沒有明顯因疫情而有保費變化趨勢。

桂先農特別提到，目前儲蓄險比重仍高達81%，未來利率上升，民眾理財需求，對壽險業來說，負擔加重。利率像鐘擺一樣擺盪，將影響投資型與儲蓄險上的比重可能也跟著擺盪值得觀察。

對於明年影響壽險業三大變數，其中利率方面，目前雖然資產潛在獲利提高，但未來投資壓力也增加，我國固定收益金融資產胃納量小與債券利率過低，國外投資資產，匯率風險提升。國外債券利率降低後，轉向投資股票與動產，未來淨值波動增加。

二是匯率變數，其中國內壽險業總資產未避險部位仍高達3.8兆元，若新台幣升值1%, 其影響約380億元，截至今年9月底的外匯價值變動準備金為340億元。若台幣持續走高，目前準備金不足承受未避險部位的匯率波動，未來保險公司將適時增加外匯價格準備金或增加避險比例。

三是股價變動變數。其中國內壽險業投資股票2.6兆元，未來若有較大波動淨值若波動10% ，未實現利益將影響2,600億元。

最後他也提醒，通膨升溫對壽險業的影響。主計處估今年物價調漲平均1.98%，對台灣通膨2022年預估年增率在2%以下。桂先農認為，明年通膨若是短期，對壽險業影響有限，不過若屬中長期持續因素，通膨會造成各國央行量化寬鬆緊縮，金融市場波動，會影響金融投資資產價值降低投保意願；也會影響各公司理賠成本增加，例如責任險等長尾效應，國外再保費用增加等；還有民眾求償意識升高，也會面臨社會性通膨，增加長期理賠成本趨勢，都是未來保險公司要值得留意的地方。

展望明年保費收入方面，保發中心預估明年產險業保費收入約可成長5~10%左右，前五大業者約可成長8.8%，不過也得面臨防疫費用補償商品競爭問題，但只要疫情未退前，仍有助簽單保費成長。至於壽險業受十年期公債利率，加上股市榮枯及監理措施影響，初年度保費預估衰退可能性高於成長，綜合考量認為2022年壽險業初年度保費收入約在-5~5%之間；續年度保費估下滑15~25%，因此估2022年總保費收入好的情況下衰退8%，市場不好的話，恐衰退18%。