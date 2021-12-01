11月防疫保單僅新賣10萬餘張 單月買氣驟降七成

受疫情從9月一路趨緩，防疫保單買氣也驟降。據金管會到29日止統計，整體防疫保單累計銷售1286.4萬件，11月單月新承保件數僅約10.3萬件，較10月銷量35萬件一口氣驟降了七成，降幅明顯擴大。

防疫保單有兩大類，一是法定傳染病防疫險，對保戶隔離或確診COVID-19做理賠，二是疫苗險，針對施打COVID-19疫苗出現不良反應時，給予醫療保障等理賠。

據金管會到11月29日止統計，防疫保單累計承保件數1286.43萬件，保費收入83.06億元，其中7成都是防疫險、共承保了923萬張、保費收入72.5億元，疫苗險則累計承保362萬件、保費收入10.52億元。

若與今年11月1月累計承保件數1276.1萬件、保費收入82.36億元相較，等於11月單月承保件僅新增10萬餘件，等於平均每天只賣了3500多件，單月新增保費收入0.7億餘元。

防疫保單從今年5月本土疫情爆發後，就一路飆漲，5~7月幾乎每個月單月新增承保件數都有250~300萬件左右，8月開始降溫、新增承保件數僅近百萬件。

9月直接腰斬到40~50萬件，10月再降到35萬件，11月則僅剩10萬餘件，降幅達七成明顯擴大。

業者說，防疫保單買氣降溫，除了疫情趨緩、也因多數人都已投保，需求飽和度已高，自然沒有買氣。

防疫保單早在今年9月初，總承保件數衝破1200萬件，若以台灣2300萬餘人口估計，等於平均每2人就有一人買防疫保單，幾乎「想投保的都買了」。

若以理賠數來看，據金管會到29日止統計，累計防疫保單總理賠件數3.39萬件，理賠金額23.72億元，其中防疫險理賠總件數3.2萬件、理賠總額22.8億元佔大宗。