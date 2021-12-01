國票金併安泰生變數 董事今露面提5大點反對

國票金控（2889）董事魏憶龍今（1）日召開記者會，認為國票金控與安泰銀（2849）股份轉換案，因金控法第45條涉及利害關係人，10月14日通過收購安泰銀股份董事會過程有瑕疵，認為該次董事會決議明顯違法、無效，面對12月2日的股東臨時會，希望金管會即時處理。

假設明（2）日股東臨時會中的國票金控與安泰銀股份轉換案通過，後續持反對意見的股東都有意見提出訴訟，假設進入司法程序，將可能成為明年最大一件金融業併購相關訴訟案。

此次國票金控與安泰銀為100％股份轉換，魏憶龍認為安泰銀董事長丁予康手中安泰銀持股也會在轉換範圍內，應該也適用利害關係人交易。

魏憶龍指出，國票金控董事會上星期已經開完會，結論為要清查利害關係人，對於國票金控總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康為親兄弟的初步結果，已經去函給公司與公司相關董事，同時也去函給金管會銀行局、證期局、檢查局。

而目前國票金董事會尚未完成全面利害關係人清查，如果12月2日國票金控持續舉行股東臨時會，魏憶龍認為，後續將會延伸各項訴訟，未來勢必有股東提出因應與反對意見，認為國票金控應該要暫緩後續併購案事宜。

一同舉行記者會的律師蔡昆洲則指出，公司治理問題如果要透過訴訟解決，是三輸局面，主管機關威信會受到很大傷害，臨時股東會照常就此案子表決，此案將可能要進入法院，包括國票金控本身與經營不確定性，以及國票金控與安泰銀股價震盪，

魏憶龍提出五大點，希望請金管會能即時處理。第一，國票金控總經理丁予嘉與安泰銀董事長丁予康為金控法第45條利害關係人，認為10月14日董事會應採重度決議。

第二，10月14日董事會審議時後，已經有董事提醒金控法第45條規定以重度決議，並表決時，包括官股代表等6名董事表示反對該案，認為明（2）日的股東臨時會討論議決違法。

第三，依照金控法第60條，主管機關就違反金控法第45條董事會決議，裁處罰鍰最高可達5000萬元，影響金控股東權益甚鉅。

第四，避免國票金控明日股東臨時會決議無效或被撤銷，籲請主管機關及時處理保護投資大眾權益。

第五，此次股份轉換案有其他官股代表等董事，已經提出媒金分離、產金分離、中資疑慮、價格合理性、併購條件不利國票金等重大爭議，目前尚未釐清。