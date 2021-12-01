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凱基MultiCharts12 首家提供證期權三合一智能交易

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

凱基期貨落實數位躍升策略，為協助利用智能交易的投資人，更能輕鬆建立個人的交易策略，推出凱基MultiCharts12軟體，成為業界第一家推出證券、期貨、選擇權三合一MultiCharts12版本的期貨商，幫助投資人透過智能交易平台的量化分析，更即時、更輕鬆決定投資進場的多空方向，在瞬息萬變的投資市場中增加勝算。

MultiCharts為台灣最普及的程式交易開發軟體，使用人數眾多，主要原因為此軟體使用上相當便利，具有全中文化的介面，另外開發語言Power Language亦完整相容Easy Language，相較於其他程式語言上手非常容易。凱基期貨領先業界推出的新版本MultiCharts12，優化了許多同業仍使用的MultiCharts9所無法解決的程式漏洞，並新增強大的歷史回測方式，能夠輕鬆獲取過往數據資料進行分析，提升最佳化服務功能，另外在備份功能部份也新增了定時排程，讓客戶整理投資策略及資料庫時更便利。

凱基期貨表示，若投資人想以多元策略積極參與股票市場，輔以智能交易布局理財商品，使用凱基MultiCharts12提供證期權三合一的下單模式，投資人可以透過此程式交易軟體進行股票全自動交易，並進行期現貨的套利價差交易，使得整體交易系統更加完善。

智能交易可以克服人性中的弱點，透過明確的進出場交易邏輯，即可不受時間與空間限制，進而進行有紀律的交易模式；此外，把程式交易概念的應用到其他投資領域，都可賦予客戶更多交易上的優勢，凱基期貨重視客戶需求，推出智能交易系列教學課程，並廣邀業界相關講師舉辦線上講座，幫助投資人快速上手並輕鬆瞭解凱基MultiCharts12。

凱基 期貨

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