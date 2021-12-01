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好消息！勞動基金收益回升 10月單月大賺827億元

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，隨著各國疫苗覆蓋率提升、景氣持續復甦，全球股票指數震盪走高，截至今年10月底，勞動基金收益數為3,466.7億元，收益率為7.47%，10月單月大賺827.3億元。

勞動基金運用局表示，勞動基金今年9月雖受到國、內外股市回檔影響，投資績效回吐，然而隨著金融市場回穩，10月單月獲利為827億餘元。

勞動基金運用局進一步指出，其中投資在國內股票投資部位，約占整體勞動基金19%，今年截至10月投資收益率為 21.53%，優於同期間台股大盤收益率15.31%。如果以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2011年至2021年10月）平均報酬率為5.21%，近5年多（2016年至2021年10月）平均報酬率則為6.39%。

整體勞動基金截至今年10月底止規模為5兆335億元，評價後收益數為 3,466.7億元，收益率7.47％。其中，新制勞退基金規模為3兆829 億元，收益率7.35％；舊制勞退基金規模為9,432億元，收益率8.84％；勞保基金規模為 8,394億元，收益率7.83％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,640億元，收益數為318.1 億元，收益率為7.83％。

勞動基金運用局表示，10 月雖然全球依舊面臨供應鏈緊繃及通貨膨脹壓力，但是在各國疫苗覆蓋率提升、陸續放鬆防疫管制措施、景氣持續復甦，以及企業財報獲利強勁下，金融市場主要股票指數震盪走高，而債券殖利率則因為通膨壓力走升，債券價格下跌。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，全球經濟活動持續正向復甦，美國、英國及歐洲等主要央行均表示不急於升息，利率維持在低檔，金融市場資金充裕，惟通貨膨脹壓力、各國貨幣及財政擴張政策退場速度、新冠變種病毒擴散風險、美中貿易與科技紛爭，均持續牽動全球經濟成長。

勞動基金

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