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富邦期貨：短線季線及半年線位置仍有強勁支撐

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。富邦期貨提供
散戶小台籌碼分析。富邦期貨提供

新冠病毒變種 Omicron 衝擊持續，莫德勒執行長稱可能需要數月時間開發新的疫苗來對付 Omicron，使得美股開盤走低，加上聯準會主席鮑爾周二出席參議院時承認，是時候放棄「通膨僅是暫時性」的措辭，並考慮提前幾個月結束縮減購債，鮑爾加速縮減購債計畫引發市場擔憂，恐慌指數 VIX 急升，美股拋售潮加劇，終場道瓊收跌逾 650 點。

目前 Omicron 病毒症狀多為輕症，但在市場擔憂重啟防疫限制恐影響終端銷售下，仍影響市場信心，短線宜注意盤勢劇烈波動。另外，儘管美股道瓊昨晚下挫逾 650點，但觀察台指期夜盤僅下跌 31 點，收在 17,299 點，顯示短線季線及半年線位置仍有強勁支撐，加上台灣經濟景氣維持穩健擴張，除非美股持續收挫，預期年底上演集團、投信作帳行情機率仍高。

美股 台指期 通膨

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