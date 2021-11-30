富邦併購仍進行中 日盛銀先爆上百人出走潮

富邦金併日盛金仍在進行中，全金聯今帶領5銀行工會代表今到金管會開會，由銀行局局長莊琇媛主持。日盛銀工會在會議中當場向銀行局表示，日盛銀員工人數已離職上百位，希望金管會要求富邦金儘速與勞方達成共識。銀行局會中表示，日盛金及子公司若有分支據點裁撤、整併等，富邦金應與工會協商擬出「員工安置計畫」。

富邦金則回應，人員流動為業界正常情況，今年以來離職人數與本行近三年平均每年離職人員數相當，今年並無異常增加之情事。本行將持續與工會協商團體協約員工安置方案，共創勞資雙贏。

日盛銀行工會理事長陳建志在今天會議中表示，日盛銀行員工人數已離職上百位，員工數從3月底的1503人，現在到11月10日只剩下1381人，日盛銀及日盛金控兩工會至今已與富邦金進行6次團體協約協商會議，針對優離、優退及留任員工獎勵等相關條約的員工安置計劃草案，至今仍未達成具體共識，希望金管會能要求富邦金，儘速就相關訴求與勞方達成共識。

銀行局則在會中表示，日盛金及子公司若有分支據點裁撤、遷移及整併，富邦金仍應與日盛金工會或日盛銀行工會協商「員工安置計畫」。

另針對工會指日盛投顧計畫在金金併前先行停業清算。銀行局也表示，將先請日盛金控到金管會說明，也會請證期局共同進行了解。