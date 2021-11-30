富邦金提前要日盛金員工換職務 工會控違法不排除提告

富邦金（2881）將併日盛金（5820），但日盛金與各子公司團體協約、員工安置計畫尚未談定，富邦金已對個別員工安排提前轉任，尤以擬在金金併之前就停業清算的日盛投顧為最，日盛金工會指控富邦金此舉已經違法，且提前安排員工換工作職務、更改勞動條件，形同變相施壓員工自己走人，而要求日盛證券明年投顧業務改與富邦投顧簽約，以此達到日盛投顧提早虧損清算解散，更讓人無法接受。

日盛金工會今天在全國金融業工會聯合總會（全金聯）協助下，與其他三家金融業工會一起與銀行局座談。日盛金工會除了在現場向銀行局官員陳情表達訴求外，並輔以發公文方式行文金管會請其監督富邦金，凸顯事態嚴重。

日盛金工會表示，富邦金入主日盛金後，一紙行政命令就要日盛證券明年開始，投顧業務改與富邦投顧簽約，而不是繼續委託日盛投顧。任何一家金控的投顧都是只做自家證券獨門生意，因此這紙行政命令形同提前宣判日盛投顧死刑，因為日盛投顧明年起丟了日盛證券這唯一客戶就沒有收入，自然走向虧損清算解散。

日盛金工會指出，在此情況下，高層找個別日盛投顧員工談轉任其他工作職務，「員工敢不聽從嗎? 」問題是在沒有勞資談妥團體協約、員工安置計畫之下，這些個別員工只能接受安排、任由資方調整勞動條件，甚至有本來是行政人員硬被調到其他單位變成業務人員，否則不接受就只好離開，這樣做對員工非常不公平，是變相逼走員工而資方卻不用支付任何應付的代價。

日盛金工會強調，像這種要日盛證券投顧業務改和富邦投顧簽約的舉動，也就是金金併之前就直接將原本屬於日盛金或其子公司的業務，移轉由富邦金旗下公司執行，已違反證券交易法第171條第1項第2款「發行有價證券公司之董事、監察人、經理人或受僱人，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害」規定，如果富邦金控不及時改正，日盛金工會不排除依法提出控告。

全金聯也認為，富邦金在團體協約或員工安置計畫未與工會談妥前，預定執行員工轉任、投顧停業等計畫不妥，與金金併原則不符，並可能迫使日盛金員工寧可放棄優離退及年終等應得權益提早離職，也不利富邦金社會觀感，也違反金管會希望資方妥善照顧員工的指令。

銀行局長莊琇媛對於日盛投顧等計畫在金金併前先行停業清算情事，當場詢問是誰拍板決定？日盛金工會表示是富邦投顧高層，莊琇媛即指示將先請日盛金控到金管會說明，並請證期局共同進行了解本案後，最後綜合考量合併案准駁。