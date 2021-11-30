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台積電逾百億發債款 銀行「滿手資金」存放比破底

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

台積電（2330）為建廠發債籌資逾200億元，錢先匯入銀行暫存，國營事業三角貿易匯款、及企業法人存款量大幅增加等3大因素，推升全體本國銀行存款量大增，10月國銀總存款量達47.6兆餘元，比放款總量還多了14.3兆元，存放比一舉跌破7成到69%，創史上新低。

銀行局副局長林志吉說，存放比創史上新低，主因是放款速度追不上存款速度，但他強調，企業資金需求仍強勁，如近兩年台商回流、或是企業再投資的暫存款等，才導致存款量大增。

金融業者說，一般來說，在景氣低迷時，存放比若創新低，是代表投資需求不振，民眾或企業戶寧可把現金放在銀行也不願做投資，銀行錢滿為患、也壓縮銀行獲利空間。

但今年經濟活絡、投資需求強勁，國內外資金潮源源不絕，業者說，在這升息前的資金潮，反有助於銀行業提前布局，在升息後、賺取利差的業務量能。

金管會晚間公布10月國銀資產品質概況。

10月全體本國銀行總存款餘額達47.65兆元，月增3547億元，放款總餘額33.32兆元僅月增1796億元，存放款差距達14.33兆元，10月存放比從去年底70.24%一口氣跌破7成降到69.93%。

林志吉解釋，存款餘額月增超過3000億元，有三大原因，一是企業法人戶存款量增加，包括合庫、台銀、北富銀等，存款量大增。

二是台積電為了擴建廠房，發債籌資超過200億元，資金先匯入銀行存款，三是國營事業三角貿易匯入款及外國資金進場資金匯入，這三大主因讓存款量起飛。

林志吉說，這14.33兆元扣除庫存現金、存放央行和拆借、及債務投資工具後，僅約剩1.73兆元，顯示銀行真正的閒置資金並不多。

據銀行局數據，10月放款用途，包括購置不動產就月增1028億元、周轉金月增804億元，林志吉也說，銀行吸收資金，也可以由銀行去投資如股票債券等資本市場投資做運用。

台積電 央行 金管會

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