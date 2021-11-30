國銀存放比首度跌破70大關 創下史上新低

資金過剩、利差縮小，導致國銀存放比史上首度跌破70大關。據金管會銀行局今公布10月存放比為69.93％，續創史上新低。放款速度跟不上存款增加速度，也顯示目前民眾投資信心不足，因此對資金運用保守，只想單純把錢放在銀行中。

據銀行局統計，國銀存放比從2018年開始就一路下滑，2018年存放比還有73.68%，2019年下降到72.71%、2020年再下降到70.24%，今年截至10月則跌破70%大關、來到69.93%，也是國銀存放比史上首次跌破70%關卡。

存放比一向被視為銀行獲利的重要指標，若存放比太低，顯示銀行收了很多存款、放款卻很少，相對銀行可賺的放款利差也會減少，表示銀行沒有將資金做最有效的運用；同時也代表民眾對於投資信心不足，寧願把錢放在銀行，也不願拿去投資或運用。

今年前10月存款增加2.86兆元，但放款只增加1.86兆元。銀行局副局長林志吉表示，目前存放款差額約有14兆元，放款速度一直沒有跟上存款增加的速度，但這14兆元也不是全部都閒置，除央行規定的存放保證金外，也會做提存準備，像目前備抵呆帳還有4、5000億元，有餘裕部分銀行也會做財務投資或非財務投資。

針對銀行存放比探低恐壓縮到國銀獲利，林志吉表示，銀行存款一直增加，表示民眾不想把手中的錢做太多運用，只想要因應隨時提領需求。但最近有看到利差增加，不見得存放比一路走低就是因為利差走低的影響，據央行存放款平均淨利差，去年第3季只有1.19%，到今年第3季已提升到1.25%，顯示銀行還是有利差收入。

林志吉也表示，近一、兩年台商回流，除匯入資金外，對資金需求也還在，甚至比以往更多，主計總處預估明年經濟成長會超過6%，這表示有很多投資行為仍在成長中，存放比低不代表企業經濟活動不需要資金，也許是從其他管道取得資金，會持續觀察。

10月份國銀存款增加3547億元，但放款只增加1797億元。林志吉指出，目前看到合庫、台銀、北富銀存款增加較多，主要都是企業法人存款量增加，像「國內市值最大的那家公司」發債款匯入金額就超過200億元，也有國營事業三角貿易匯入款與外國建廠資金匯入等。

放款增加部分，以資金用途來看是以購置不動產放款增加1028億最多，其次是企業週轉金；放款對象來看，是以個人放款增加1056億元最多，其次是民營事業放款與公營企業放款。