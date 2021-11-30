股匯不同調！新台幣爆巨量貶值0.3分 收在27.81元

病毒衝擊國內外股市，台股波動，新台幣今（30）日也上演尾盤「豬羊變色」，開盤新台幣力衝最高升值6.6分至27.741元，寫近三周盤中高點。

但午盤後，受到現有疫苗恐難敵南非變種病毒警告，亞股滑落，外資賣超台股，新台幣最終由升轉貶，以貶值0.3分收在27.81元。

台北與元太外匯總成交量爆出22.57億美元大量，估外資單日匯出5億美元，並加上月底出口商拋匯，而爆出成交巨量。

南非變種病毒衝擊國內外股市走勢，原本受到市場消息傳出，南非變種病毒雖傳染性高，但通常為輕症，台股反應一天暴跌後，今日上漲99.67點，收17427.76點，惟外資變臉反手轉賣，大賣166.86億元。

匯銀人士指出，伴隨台股開盤大漲，台北匯市今日開盤一度力衝，升值6.6分至27.741元，寫出近三周新高點。

但午後外資大賣台股，估全日匯出5億美元，但出口商跟進拋匯，抑制新台幣貶值幅度。最終新台幣尾盤由升轉貶，不但吃掉全天升值幅度，尾盤更豬羊變色，以貶值0.3分收在27.81元。

匯銀人士指出，午盤後，主要後到莫德納CEO警告，指出現有新冠肺炎疫苗的效力，面對南非變種病毒可能不如初期新冠肺炎病毒有效，導致亞股再次出現震盪。