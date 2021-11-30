快訊

影片曝光！怪手才剛挖2下 東南水泥舊廠拆除工人遭活埋

Toyz涉販毒獲150萬交保 卻因吸毒再送觀察勒戒中

花旗銀售消金 金管會：資方應提員工安置計畫

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

金管會銀行局今天與花旗銀行工會座談，針對工會訴求，金管會官員表示，花旗銀資方對所謂保密協議（即工會所稱三年密約）後續處理與補救方案，以及與工會協商員工安置計畫等，所有處理過程與結果將綜合考量，以為花旗出售案准駁依據。

全國金融業工會聯合總會（全金聯）與花旗銀等四家金融業工會今天與銀行局座談，會後全金聯發布新聞稿指出，針對花旗銀案，銀行局長莊琇媛表示，花旗密約涉及簽約業者家數太多，對員工不公平，已請花旗銀行妥善處理，並確認花旗銀已提供相關資料給勞動部，後續會看勞動部意見，及花旗銀行是否提補救方案，維護員工權益；且資方也需要與工會協商員工安置計畫，金管會將視花旗銀資方在前述事務處理過程及結果綜合考量，作為最後准駁依據。

花旗 金管會 勞動部

延伸閱讀

先走為上？富邦金還沒併日盛金 子公司爆百人離職潮

金管會轄下證券期貨機構 成立小組應變資安事件

國票金併安泰銀審核「現增」 還有兩關要過

國票金併安泰銀金控法45條 業界大論辯

相關新聞

游迺文條款！投信顧罰鍰5倍達1500萬元 17年來首度調整

金管會晚間宣布，研擬修改《投信顧法》，針對重大違反投資人權益，如經營地下投顧、或嚴重違反投資、交易等規定，罰鍰從目前30...

先走為上？富邦金還沒併日盛金 子公司爆百人離職潮

富邦金控（2881）尚未正式合併日盛金控（5820），但日盛金子公司日盛銀行已經離職上百人，員工人數從3月約1,500人...

中信銀140張卡遭盜刷 金管會公布偽冒金額

中國信託銀行的Debit卡（簽帳金融卡）日前被盜刷，金管會今天說，中信銀遭偽冒卡數達140卡、偽冒金額3.3萬元，平均卡...

金管會關切！富邦金併日盛金前 日盛投顧先清算

富邦金控（2881）將合併日盛金控（5820），日盛金控旗下日盛投顧規劃在兩家公司金金併之前，先行停業清算，引起金管會關...

花旗工會今拜金管會提四協助 「書面解除15家銀行禁招募」

花旗銀台灣消金業務出售案，卡在勞資糾紛，花旗銀工會已經在今（30）日完成拜會金管會銀行局局長莊琇媛。花旗銀行工會理事長陳...

中信銀上百張卡遭集體盜刷案 盜刷金額曝光

中信銀昨驚傳薪轉客戶的簽帳金融卡集體被盜刷，金管會銀行局今天表示，截至28日為止，中信銀受到影響卡數約140張，每卡被盜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。