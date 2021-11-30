花旗銀售消金 金管會：資方應提員工安置計畫

金管會銀行局今天與花旗銀行工會座談，針對工會訴求，金管會官員表示，花旗銀資方對所謂保密協議（即工會所稱三年密約）後續處理與補救方案，以及與工會協商員工安置計畫等，所有處理過程與結果將綜合考量，以為花旗出售案准駁依據。

全國金融業工會聯合總會（全金聯）與花旗銀等四家金融業工會今天與銀行局座談，會後全金聯發布新聞稿指出，針對花旗銀案，銀行局長莊琇媛表示，花旗密約涉及簽約業者家數太多，對員工不公平，已請花旗銀行妥善處理，並確認花旗銀已提供相關資料給勞動部，後續會看勞動部意見，及花旗銀行是否提補救方案，維護員工權益；且資方也需要與工會協商員工安置計畫，金管會將視花旗銀資方在前述事務處理過程及結果綜合考量，作為最後准駁依據。