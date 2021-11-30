游迺文條款！投信顧罰鍰5倍達1500萬元 17年來首度調整

金管會晚間宣布，研擬修改《投信顧法》，針對重大違反投資人權益，如經營地下投顧、或嚴重違反投資、交易等規定，罰鍰從目前300萬元上限，一口氣拉高5倍到1500萬元，這也是該法從1994年6月制定後、逾17年來首度調整。

此舉也被外界視為是針對勞退基金弊案後，金管會大舉拉高罰鍰，企盼可以嚇阻重大不法事件。

證期局副局長蔡麗玲解釋，這次會拉高罰鍰上限，主要是考量國人投資基金普遍，境內外基金投資佔GDP比重也逐年上升，對攸關民眾投資人權益事項，金管會認為罰鍰上限應該要做一些調整，因此提高罰鍰到1500萬元。

據金管會統計，境內外基金佔GDP比重，從2011年占比27.76%，之後逐年升，2012年攀升到30.93%、2017年達32.33% 、2020年達到41.5%，今年前10月佔比40.9%。

據統計，近五年依照該法罰300萬元上限者，即統一（1216）、群益（6005）和復華投信，都是因勞退基金弊案所致。

蔡麗玲說，這次修法預告期14天，希望和REITS基金型一起送行政院審議，但因審議完成要送立法院，上路時間尚難預測。