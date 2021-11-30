中信銀上百張卡遭集體盜刷案 盜刷金額曝光

中信銀昨驚傳薪轉客戶的簽帳金融卡集體被盜刷，金管會銀行局今天表示，截至28日為止，中信銀受到影響卡數約140張，每卡被盜刷金額約200多元，整體被盜刷金額約3萬3000元。

銀行局副局長林志吉表示，中信銀經過清查後，到28日為止，受到影響的簽帳金融卡數約140張卡，整體被盜刷金額約3萬3000元，每一張卡被冒用盜刷金額約200多元。

林志吉表示，中信銀有立刻通報重大偶發，且是中信銀自行偵測察覺後主動聯繫客戶，針對被盜刷的部分將以爭議款來處理，持卡人無需繳被盜刷的卡費，銀行也已主動幫持卡人換卡。會要求中信銀針對這次事件交詳細報告，金管會將持續就相關情形依照行政程序辦理。

林志吉也提醒民眾，應確實核對銀行對帳單，如果發現有不明消費，且不是自己所為，應該馬上跟銀行反映，民眾也不要在其他網站留存資料或個人卡號。