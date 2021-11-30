快訊

大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

中信銀上百張卡遭集體盜刷案 盜刷金額曝光

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
圖為南港中信大樓。圖／資料照片
圖為南港中信大樓。圖／資料照片

中信銀昨驚傳薪轉客戶的簽帳金融卡集體被盜刷金管會銀行局今天表示，截至28日為止，中信銀受到影響卡數約140張，每卡被盜刷金額約200多元，整體被盜刷金額約3萬3000元。

銀行局副局長林志吉表示，中信銀經過清查後，到28日為止，受到影響的簽帳金融卡數約140張卡，整體被盜刷金額約3萬3000元，每一張卡被冒用盜刷金額約200多元。

林志吉表示，中信銀有立刻通報重大偶發，且是中信銀自行偵測察覺後主動聯繫客戶，針對被盜刷的部分將以爭議款來處理，持卡人無需繳被盜刷的卡費，銀行也已主動幫持卡人換卡。會要求中信銀針對這次事件交詳細報告，金管會將持續就相關情形依照行政程序辦理。

林志吉也提醒民眾，應確實核對銀行對帳單，如果發現有不明消費，且不是自己所為，應該馬上跟銀行反映，民眾也不要在其他網站留存資料或個人卡號。

中信銀 盜刷 金管會

延伸閱讀

先走為上？富邦金還沒併日盛金 子公司爆百人離職潮

金管會轄下證券期貨機構 成立小組應變資安事件

國票金併安泰銀 橫生變數

國票金併安泰銀審核「現增」 還有兩關要過

相關新聞

先走為上？富邦金還沒併日盛金 子公司爆百人離職潮

富邦金控（2881）尚未正式合併日盛金控（5820），但日盛金子公司日盛銀行已經離職上百人，員工人數從3月約1,500人...

中信銀140張卡遭盜刷 金管會公布偽冒金額

中國信託銀行的Debit卡（簽帳金融卡）日前被盜刷，金管會今天說，中信銀遭偽冒卡數達140卡、偽冒金額3.3萬元，平均卡...

金管會關切！富邦金併日盛金前 日盛投顧先清算

富邦金控（2881）將合併日盛金控（5820），日盛金控旗下日盛投顧規劃在兩家公司金金併之前，先行停業清算，引起金管會關...

花旗工會今拜金管會提四協助 「書面解除15家銀行禁招募」

花旗銀台灣消金業務出售案，卡在勞資糾紛，花旗銀工會已經在今（30）日完成拜會金管會銀行局局長莊琇媛。花旗銀行工會理事長陳...

中信銀上百張卡遭集體盜刷案 盜刷金額曝光

中信銀昨驚傳薪轉客戶的簽帳金融卡集體被盜刷，金管會銀行局今天表示，截至28日為止，中信銀受到影響卡數約140張，每卡被盜...

新台幣升2分 午盤暫收27.787元

新台幣今（30）日午盤暫收27.787元兌1美元，升值2分，台北外匯市場成交金額7.61億美元。新台幣早盤以27.8元兌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。