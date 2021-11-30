中信銀上百張卡遭集體盜刷案 盜刷金額曝光
中信銀昨驚傳薪轉客戶的簽帳金融卡集體被盜刷，金管會銀行局今天表示，截至28日為止，中信銀受到影響卡數約140張，每卡被盜刷金額約200多元，整體被盜刷金額約3萬3000元。
銀行局副局長林志吉表示，中信銀經過清查後，到28日為止，受到影響的簽帳金融卡數約140張卡，整體被盜刷金額約3萬3000元，每一張卡被冒用盜刷金額約200多元。
林志吉表示，中信銀有立刻通報重大偶發，且是中信銀自行偵測察覺後主動聯繫客戶，針對被盜刷的部分將以爭議款來處理，持卡人無需繳被盜刷的卡費，銀行也已主動幫持卡人換卡。會要求中信銀針對這次事件交詳細報告，金管會將持續就相關情形依照行政程序辦理。
林志吉也提醒民眾，應確實核對銀行對帳單，如果發現有不明消費，且不是自己所為，應該馬上跟銀行反映，民眾也不要在其他網站留存資料或個人卡號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言