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大宗物資12月1日起降稅四個月 預估稅損逾60億元

中信銀140張卡遭盜刷 金管會公布偽冒金額

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
圖為南港中信大樓。示意圖／本報系資料庫
圖為南港中信大樓。示意圖／本報系資料庫

中國信託銀行的Debit卡（簽帳金融卡）日前被盜刷金管會今天說，中信銀遭偽冒卡數達140卡、偽冒金額3.3萬元，平均卡數約200多元，銀行會依照國際金融卡公司規範做爭議款項處理作業，持卡人不需要繳納冒用款項，中信銀為了確保用卡安全，已經協助客戶換新卡。

銀行局副局長林志吉說，中信銀已在昨晚通報重大偶發，表示此案疑為不法人士隨機惡意測試客戶卡號、卡片有效日期等資料於網站冒用交易，經中信銀主動偵測察覺異常聯繫通知客戶。

中信銀向金管會通報重大偶發後，依規定，將在一周後向銀行局函報後續處理方式及改善方案。

金管會也表示，中信銀依照國際信用卡公司的規範進行爭議帳款處理作業，持卡人無需繳納冒用款項。

銀行局也提醒，請消費者隨時留意銀行的消費訊息通知，確實核對銀行每月寄送的對帳單，若有不明消費，應立即向銀行反應。

對於來路不明的網站、連結、郵件，勿輕易登入或留存個人及卡號資訊，若有綁定卡號的個人網路帳號，應不定期更換密碼，以確保帳號資料安全。

中信銀 金管會 金融卡 盜刷

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