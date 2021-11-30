花旗工會今拜金管會提四協助 「書面解除15家銀行禁招募」
花旗銀台灣消金業務出售案，卡在勞資糾紛，花旗銀工會已經在今（30）日完成拜會金管會銀行局局長莊琇媛。花旗銀行工會理事長陳培芮今（30）日指出，工會希望金管會協助4大事項，其中包含命花旗銀行提出與15家銀行簽署之禁止招募條款，並以正式書面文件向潛在買家解除相關約定，且揭露已解除約定之證明以昭公信。
該事項牽涉到花旗銀出售密約，但花旗銀在台消金出售案在即，買家富邦金（2881）興趣濃厚，對工會而言，具有相當大談判空間。
工會提出希望金管會協助事項包括4大項：
1.命花旗銀行提出與15家銀行簽署之禁止招募條款，並以正式書面文件向潛在買家解除相關約定，且揭露已解除約定之證明以昭公信；
2.敦促花旗銀行就禁止招募條款提出員工補償方案；
3.請金管會與勞動部就企業間簽署禁止招募條款應慎重考慮表（例如宣告該等條款為違反公序良俗之無效條款、將花旗應對員工為合理補償列為鈞會許可本分割出售案之核准條件），尤其在併購期間此一嚴重損害勞工權益之行為，更有賴主管機關之作為，平衡資方之絕對優勢地位。
4.敦促花旗銀行應主動提出完整之員工安置計畫，並與工會展開誠信協商。
陳培芮指出，勞資雙方11月2日首度會面後，即提出三點訴求：
一、針對花旗與潛在買家簽訂3年限制招募旗下員工的條款，工會呼籲資方應公開條款內容，並提出妨礙就業權的補償；
二、交易獎金部分，在相關員工安置計畫未明前，不應要求員工簽署，資方應重新研擬；
三、資方應提出包含留任及優離優退等之完整員工安置計畫，供工會討論。雙方11月19日再度見面討論，雖就協商之程序事項有進展，然就工會實質訴求部分，資方仍未公開或提出「禁止招募花旗員工」之密約條款，遑論提供任何補償；對於交易案件獎金與員工安置計畫更無任何方案。
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