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新光金賺這麼多投資人吃得到嗎？發言人6字預告方向

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新光金（2888）今天下午舉行第3季線上法說會，問答時間，非凡電視台提出投資人最在乎的關鍵一問，明年股利政策會怎樣？新光金發言人李超儒副總經理說：「各位可以放心。」

金管會要求我國保險業2026年須接軌國際會計準則IFRS17，及新一代清償能力制度ICS，有不少高預定利率保單的新光人壽，與其他老字號壽險公司一樣都有增資壓力，今年獲利預估也無法上繳金控母公司，因而投資人最關心，新光金能否至少維持今年的股利配發率。

新光金今年前十月稅後純益223.27億元、年增22.2%，不但是歷年同期最佳，且賺贏公司成立近20年來的任一年度；細究主要子公司獲利貢獻，新光人壽占比62.7％，比新光銀行的24.9%、元富證券的14.4%都多。

新光金去年每股稅後純益1.12元，今年配發0.4元現金股利，股利配發率35.7%；新光金今年前十月每股稅後純益1.68元，投資人關心，新光金賺這麼多，但會不會看得到吃不到。

李超儒下午在法說會上表示，股利政策會考慮整體集團發展跟資本需求，新光金了解市場的期待，會穩定地做股利配發，今年獲利也有能力在明年做穩定的股利配發，「各位可以放心」。

李超儒在法說會上也強調，實際配發金額多少，還需要經過內部董事會通過，再由股東會做審核跟決議。

新光金過去幾年因為獲利起伏很大，不一定每年都能配發股利，也因此，李超儒講的穩定配發，究竟是指新光金明年還是會配發現金股利、配發的金額穩定，還是配發率穩定，究竟意指哪個，李超儒並未說死。

法人指出，以新光金的財務體質研判，維持配發金額穩定的機率較高。

出席新光金法說的美系外資分析師指出，新光金每年最後一兩個月，常因人壽子公司有業務競賽，以及股債處分利得變少，獲利不如先前月份，因此今年全年每股稅後純益可用1.7元來概抓。

一個可能的情境為，假設新光金明年維持今年每股配發現金股利0.4元，股利配發率將走低至23.5%；另按新光金今日收盤10.55元計算，股息殖利率為3.8%。

新光金 股利

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