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新光金法說揭密 前九月大賺這兩因素推升175億

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

新光金控（2888）今天下午舉行第3季法說會，採網路與線上會議並行方式，新金光發言人李超儒簡報時首次透露新光金今年前九月大賺的兩大因素：新光人壽處分股票的利益年增100億元、外匯避險成本年減75億元。

新光金前三季合併稅後純益216.6億、年增22.3%；216.6億元當中，核心子公司新光人壽貢獻最大、占了64.1%。

新光人壽前三季合併稅後純益138.8億、年增11.7%，股票出售利益年增100億元、避險成本年減75億元，兩者合計推升175億元。

新光金另家子公司新光銀行前九月淨利息收入及淨手續費收入分別年增11.9%及2.5%，合併稅後純益年增9.3%至51.6億，資產品質良好，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.17%及764.82%。

證券子公司元富證券前三季營業收入81.5億元、年增67.2%；合併稅後純益年增154.4%至30.3億元，經紀業務市占率為3.59%，市場排名第六。

新光金總經理吳欣儒表示，公司持續深耕企業永續發展，2021年入選道瓊永續世界指數成分股。

新光金控 新光人壽

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