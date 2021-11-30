金管會轄下證券期貨機構 成立小組應變資安事件
金融監督管理委員會主委黃天牧近年積極推動金融資訊安全，證券期貨相關機構為厚植證券期貨相關業者日常資安事件應變處理能量，2021年11月30日共同成立證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組（Securities and Futures Computer Emergency Response Team，簡稱SF-CERT），一周七天、每天24小時全天候協助證券期貨業者應變資安事件。
為厚植證券期貨相關業者日常資安事件應變處理能量，藉由SF-CERT提供業者資安事件處理指引、辦理業者資安事件應變教育訓練及資安事件應變桌面演練、資安事件通報演練、社交工程演練與DDoS演練等多樣化的資安演練，強化證券期貨業者資安意識與事件應變處理能量，以達成金融服務持續營運不中斷，保障整體市場交易安全。
為維護證券暨期貨市場資訊安全，達到資安聯防策略目標，台灣證券交易所、台灣期貨交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣集中保管結算所、中華民國證券商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會等證券期貨相關機構，未來將合作共同維運證券期貨市場資安事件應變處理體系，當發生重大資安事件時，提出證券暨期貨市場的對應策略，降低資安事件對市場產生的衝擊及影響。
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