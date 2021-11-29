Omicron變異株衝擊股市重挫 上周ETF吸金「前三名」出爐

據彭博資訊統計，截至26日，過去一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近周資金淨流入112億美元，主要流入美國股市76億美元，全球、新興市場、歐洲及亞太股市亦分別有41億、4.5億、1.5億及1.4億美元資金淨流入，中國及日本股市則分別為24億及12億美元資金淨流出。

鮑爾獲續任提名、聯準會11月會議記錄偏鷹，加上美國第3季GDP上修與就業市場持續好轉，一度讓美股上周上半周高檔震盪，惟新型新冠變種病毒Omicron從非洲蔓延至歐亞，世界衛生組織緊急召開會議，將其與Delta、Alpha等變種病毒並列為值得關注的變種，美歐及加拿大等國宣布對非洲南部國家祭出旅遊限制或提高防疫規定，衝擊股市重挫。

富蘭克林證券投顧分析，新變種病毒引發對全球經濟前景的不確定性，全球流行病專家及疫苗公司已積極展開疫苗對變種病毒有效性的研究，只要數據顯示疫苗或新冠口服藥有助降低重症死亡率，就可避免醫療體系再度崩潰，預期全球政府不致於重蹈大規模經濟封鎖導致經濟衰退的情境，有限度的防疫措施可能壓抑成長或遞延復甦時程，但同時也會讓聯準會等央行重新評估寬鬆政策退場的急迫性。

面臨短期不確定猶存的波動環境，富蘭克林證券投顧認為，學習與病毒共處仍將是後疫情時代的主旋律，維持對風險性資產中長期展望正向的看法。現階段建議採取啞鈴策略同時布局防禦和成長型資產，考量通膨及利率上行風險仍高於經濟衰退風險，防禦配置建議首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或是產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

另一方面，股票建議逢震盪加碼趨勢題材，看好科技產業同時具備短線居家工作(WFH)或網路購物等防疫受惠題材，長線則有數位轉型趨勢撐腰，是現階段股票投資首選，而生技醫療產業是人類走出疫情陰霾的不二法門，同時可留意基礎建設產業和新興市場股票型基金的震盪買點。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，隨著市場明確誰將領導聯準會，評價對利率的變化非常敏感，但是，我認為投資者應該留意利率上升實際上表明的是經濟環境的改善，企業支出與企業獲利的變化是密切相關的，因此，若企業對前景看法樂觀，資本支出、投資將上升。在投資上，投資人應該考慮的是尋找優質、具可持續增長潛力的公司。單純因為考慮利率環境的變化而完全退出科技產業是有風險的，在疫情危機期間，許多科技公司營運表現良好，數位科技的採用躍增。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，基礎建設法案是拜登政府實現「重建美好未來」(Build Back Better)政策的重要里程碑，有助提振未來幾年美國經濟成長率及生產力，看好基礎建設產業中有五大領域可望受惠，包括電力公用事業、電動車相關的基礎建設(跟輸電網路相關)、再生能源，擴建5G、寬頻網路及提升能源效率等的基礎建設，以及油氣管道及鐵路運輸基礎建設公司。