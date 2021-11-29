變種病毒來亂 美股基金逆勢吸金

上周傳出具高度傳染力的新型變種病毒株，衝擊全球金融市場，投資人避險情緒蔓延，連動資金態度也跟著轉趨保守。據EPFR數據，上周整體股票基金買氣全面踩剎車，新興市場全面資金淨流出，為今年6月中旬、近22周以來首見；新興亞股基金和全球型新興市場基金的資金動能更是同步轉為淨流出；其中，新興亞股基金終止連續14周吸金，上周轉流出24.43億美元；全球型新興市場基金連2周吸金也止步，轉流出1.43億美元。歐非中東基金和拉丁美洲基金同樣也連三周遭資金調節。

至於先前已因疫情升溫而資金動能疲弱的歐股基金，上周更是雪上加霜，單周失血金額來到21.43億美元，為今年以來最大單周失血。僅美股基金一枝獨秀，上周逆勢持續獲得資金青睞，儘管單周吸金由前一周的32億美元收斂至上周的8.62億美元，連七周穩居全球股票吸金王。

摩根多重收益型產品經理劉奕伶表示，世界衛生組織(WHO)上周公告Omicron最新變種病毒株，加上歐美等國宣布某些地區的旅遊禁令消息後，全球金融市場大幅波動，擔憂疫情再起打擊經濟復甦，風險性資產出現較大跌勢，主要股票基金資金動能也跟著受抑，僅美股基金在國際資金持續進駐下，成為上周全球唯一吸金股市，並且連續7周穩居全球股票基金吸金王寶座。

劉奕伶分析，新型變種病毒的出現雖不排除恐再度打亂短期的經濟復甦步調，但另一方面來看，若新病毒威脅擴大，市場預期反而可能延後了主要央行貨幣政策正常化的時程。根據芝加哥商業交易所的數據，最新的貨幣市場FED Watch聯邦基金利率期貨顯示明年6月至少升息1碼的機率，已經從感恩節假期前的82%驟降至67%。

不過，劉奕伶提醒，偏高的通膨率與就業率仍是現階段聯準會政策關注的焦點。儘管當前投資環境仍有利風險性資產，但近期市場雜音多，加上年底假期市場交易清淡、成交量低，都可能放大投資人對不確定因素的反應，讓短期市場震盪加劇，投資人應慎防市場漲升中的波動風險。

因此，劉奕伶建議，採取全球優質收益、多元分散的資產為配置核心，以應對近期市場的波動。由於多重收益資產廣納各類具收益性質之標的，不僅能同時掌握各類收益，在市場波動時還能利用資產間的相關性差異，降低整體投資組合波動風險。