疫情升溫 投資級公司債基金規模逆勢增

根據最新EPFR資料顯示上周債券基金部位，上周信用評級較高的投資級企業債券基金淨流入擴大至68.34億美元，反觀高收益債券與新興市場債券兩類債券基金雙雙失血，高收益債基金暫停連五周淨流入，轉流出11.19億美元，新興市場債亦失血9.7億美元，面臨連續第二周淨流出。

南非發現的Omicron新型變種病毒，因可能突破疫苗防線，又較Delta病毒傳播更快，市場擔憂各國可能再重啟旅行限制和封鎖措施，新疫情帶來的不確定感使得上周五包括股市、油價和公債殖利率均出現暴跌，債券資金動能也反映出近期投資人尋求安全的避風港。

摩根環球債券收益型產品經理黃百嵩表示，近期疫情再拉警報，推升上周資金對投資級企業債券的買盤進一步升溫。雖然疫情對經濟造成的衝擊可能需數年的時間才得以恢復，但經濟活動正在增溫且就業改善，而財政刺激措施仍有加碼空間，均為風險性債券後續表現提供支撐。

展望2022年債券投資，黃百嵩表示，通膨與增長牽動政策正常化，公債殖利率可望逐步攀升，預期實質負利率環境將延續，並強化多元收益需求，建議債券配置應靈活以因應利率風向，兼具「較高收益率」和「較短存續期間」的券種在此環境下有望相對受惠，故看好高收益債和多重債券有望繼續獲資金青睞。