合晶股價 創近十三年多高點

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

半導體矽晶圓合晶（6182）業績已連兩個月創歷史新高，第4季營運也看旺，有望受益於漲價效應，季增高個位數百分比。該公司29日雖然遭外資調節，但投信與自營商都對其買超，帶動其收盤衝上漲停價84.9元，創13年多以來高點。

合晶是全球第六大半導體矽晶圓供應商，也是全球前三大重摻矽晶圓業者，目前其重摻矽晶圓的業績比重約達65％以上。該公司第3季業績達歷史次高水準，累計前10月合併營收83.38億元，年增37％，已超過去年全年的業績，全年不但有機會營收重回百億元大關之上，且將達歷史次高水準。

市場對於半導體需求強勁，合晶受惠於漲價效應，業績已連四個月增長，據了解，該公司明年1月還將持續調漲價格，依照產品的品項不同，漲幅約在一到二成之間，對其明年營運有利。

矽晶圓 半導體 合晶 營收

延伸閱讀

台指期跌34點 收在17,308點

高林股 訂單看到下季

台股收跌137.42點 三大法人賣超162.41億

投信銀彈強力掩護 21檔壓寶股銳不可當

相關新聞

魔王變種病毒來襲 醫材股多檔亮燈、這檔興櫃漲近三成

新變種病毒引發盤面恐慌氛圍，資金簇擁到生技股尋求避風港。法人表示，由於Omicron 被認為是目前進化程度最高的毒株，現...

信實上櫃案 今審議

櫃買家族即將再添準新兵，櫃買中心預計分別於今（29）日審議信實（6721）上櫃案、明（30）日審議力士上櫃案。

其陽今年接單 史上最佳

佳世達集團旗下網安廠其陽（3564）受惠產業景氣回溫，董事長李昌鴻表示，2021年是有史以來接單最好的一年，但目前仍有零...

巧新 產能看增二位數

汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）表示，第4季是汽車傳統旺季，以目前訂單能見度更挹注雲林斗六廠稼動率滿載，因應客戶需求...

智晶新品出擊 搶搭商機

PMOLED廠智晶（5245）積極布局準系統產品市場，搶搭元宇宙列車，推升今年第3季單季毛利率站上37.26%的歷史新高...

茂迪內外皆美 添動能

太陽能大廠茂迪（6244）業內業外同步報喜，不僅旗下TOPCon生產線已滿載，客戶交貨期長達六個月，呈現供不應求盛況，總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。