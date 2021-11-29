合晶股價 創近十三年多高點

半導體矽晶圓廠合晶（6182）業績已連兩個月創歷史新高，第4季營運也看旺，有望受益於漲價效應，季增高個位數百分比。該公司29日雖然遭外資調節，但投信與自營商都對其買超，帶動其收盤衝上漲停價84.9元，創13年多以來高點。

合晶是全球第六大半導體矽晶圓供應商，也是全球前三大重摻矽晶圓業者，目前其重摻矽晶圓的業績比重約達65％以上。該公司第3季業績達歷史次高水準，累計前10月合併營收83.38億元，年增37％，已超過去年全年的業績，全年不但有機會營收重回百億元大關之上，且將達歷史次高水準。

市場對於半導體需求強勁，合晶受惠於漲價效應，業績已連四個月增長，據了解，該公司明年1月還將持續調漲價格，依照產品的品項不同，漲幅約在一到二成之間，對其明年營運有利。