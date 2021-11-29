房價不會跌「別等了」！專家預言明年房市盤整：要買要快

需要買房自住的民眾，手頭有錢就快點買！香港戴德梁行董事總經理顏炳立預告，台灣房價不會往下走了，不要傻傻的等。此外，富蘭克林證券投顧研究部副總經理羅尤美則指出，想要投資的民眾可以關注科技股，並密切注意氣候變遷、受政府扶植的產業與基礎建設等相關籌碼。

房市蛋白比蛋黃熱

顏炳立 29 日出席北威座談會時強調，雖然常說「房屋不該成為商品」，但對台灣而言，一直以來都是把房屋當作商品，比如媒體報導「漏夜排隊搶紅單」不是為了自用，而是為了轉手賣出、釋出權利的炒作需求，而台灣目前還有自用的剛性買房需求存在，因此房市不易降溫。

顏炳立進一步解釋，買房是一種「避險、抗通膨」的投資，目前蛋白區產品是「珍貴、稀有、絕版」，剛性買房需求會轉往蛋白區，但現在營建成本不斷漲，有太多調漲房屋價格的理由，也因此可能發生蛋白區的價格被調高到蛋黃區水準的狀況，可是「這樣不會有人去買」，所以明年的房市就是「盤」整，且「蛋白會比蛋黃熱」。

買股一主流、三潮流

羅尤美則分析目前的通膨指出，明年不太可能會出現5%、6%的通膨，但會比聯準會預期的範圍略高一些，雖影響期間有明顯拉長，仍屬於暫時性通膨，起因於疫情後需求復甦快、原物料與油價等上漲、供應鏈短缺。

針對未來通膨下的投資，羅尤美建議，可以向「一主流、三潮流」靠攏，一大主流趨勢是科技股，如未來源宇宙等技術開發都可期待；三大潮流題材則包括氣候變遷的國際趨勢、受政府扶植與股息防禦的基礎建設及公共事業、抗震避風港，如波灣債、美國平衡等。

變種影響將減弱

另，針對 Omicron上週五對世界股市造成的衝擊，羅尤美指出，一如過去的歷史經驗，變種病毒出現後，基於對其傳播能力的擔憂，航空、航運、郵輪大跌，而在家工作相關的類股則開始上漲，未來仍可能因為新變種出現、導致金融股市短暫封閉後在復甦，但多次循環後，疫情的影響力也會逐漸降低。

第一金投信投資長唐祖蔭也提到，病毒成為一種催化劑，原本的低利率、追求效率與成本的生產模式恐一去不復返，世界進入一種「大改變時代」，而明年中國農曆春節的休工期間，很可能成為通膨的舒緩期，讓目前難以疏通的物流有時間調整腳步。

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