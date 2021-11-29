出口商拋匯力量支撐 新台幣升2.9分、收27.807元

南非變種病毒引發美股重挫，亞股今（29）日開盤跟跌，新台幣早盤表現隨著台股走跌，外資匯出，新台幣一度貶值0.6分至27.842元，但受到台股走穩，以及適逢月底出口商出手拋匯，美元賣壓出籠，新台幣以升值2.9分收在27.807元，台北與元太總成交量為11.375億美元。

匯銀主管指出，上週南非變種病毒消息傳出，恐影響全球經濟復甦，美股聞聲重挫，今日開盤，台股也因信心不穩，而走貶，美國聯準會（Fed）升息可能放緩或延後的預期心理下，導致市場信心轉弱。

匯銀主管指出，新台幣今日一開盤，適逢外資匯出，一度貶值0.6分至27.842元，但因為台灣疫情守穩，且出口表現仍佳，新台幣仍有升值力道存在，因此新台幣最終以升值2.9分，收在27.807元。

但南非變種病毒發展，仍受到市場關切，日本已經宣布再度禁止外國人訪日，12月的新台幣走勢，可能要觀望台股發展，以及外資態度。