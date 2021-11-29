聽新聞
test
0:00 / 0:00

出口商拋匯力量支撐 新台幣升2.9分、收27.807元

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
新台幣今升值2.9分，收在27.807元。 聯合報系資料照
新台幣今升值2.9分，收在27.807元。 聯合報系資料照

南非變種病毒引發美股重挫，亞股今（29）日開盤跟跌，新台幣早盤表現隨著台股走跌，外資匯出，新台幣一度貶值0.6分至27.842元，但受到台股走穩，以及適逢月底出口商出手拋匯，美元賣壓出籠，新台幣以升值2.9分收在27.807元，台北與元太總成交量為11.375億美元。

匯銀主管指出，上週南非變種病毒消息傳出，恐影響全球經濟復甦，美股聞聲重挫，今日開盤，台股也因信心不穩，而走貶，美國聯準會（Fed）升息可能放緩或延後的預期心理下，導致市場信心轉弱。

匯銀主管指出，新台幣今日一開盤，適逢外資匯出，一度貶值0.6分至27.842元，但因為台灣疫情守穩，且出口表現仍佳，新台幣仍有升值力道存在，因此新台幣最終以升值2.9分，收在27.807元。

但南非變種病毒發展，仍受到市場關切，日本已經宣布再度禁止外國人訪日，12月的新台幣走勢，可能要觀望台股發展，以及外資態度。

新台幣 台股 美股 外資

延伸閱讀

佛奇：美國恐發生第5波疫情 打補強針可減低嚴重性

封鎖南非太無情？全球染疫擴散的「Omicron變種恐慌」

變異毒株Omicron 中榮醫：症狀與原本變種病毒沒大差別

台股2萬無望？富邦投顧董座蕭乾祥看明年高點是萬九

相關新聞

強調與LINE Pay合作不變 一卡通：不影響用戶權益

行動支付服務LINE Pay入股一卡通並合作多年，但近日LINE Pay已出清股權。LINE Pay表示，退股與合作關係...

出口商拋匯力量支撐 新台幣升2.9分、收27.807元

南非變種病毒引發美股重挫，亞股今（29）日開盤跟跌，新台幣早盤表現隨著台股走跌，外資匯出，新台幣一度貶值0.6分至27....

LINE Pay：與一卡通討論服務更名 退股不影響合作

行動支付服務LINE Pay與一卡通合作4年，11月初已悄悄出清持有的一卡通近3成股權，外傳最快12月LINE Pay ...

Omicron發威...全球股債震盪劇烈 「這類股」卻因而受惠

受南非發現新冠肺炎新變異株Omicron衝擊，全球股債市場動盪劇烈，上周五(26日)美股道瓊、標普500、納斯達克與費城...

2022金融市場前景 法人點名三趨勢

2022年將屆，M&G投資表示，金融市場將出現新趨勢，點名全球成長動能變化、美國縮減購債啟動、永續議題，將會在未來金融市...

薪轉戶傳遭集體盜刷 中信銀：已刷退換卡無財務損失

有民眾申辦中信銀薪轉戶，金融卡卻出現集體盜刷事件。中信銀表示，該案疑為不法人士隨機惡意測試客戶卡號等資料在網站冒用交易，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。