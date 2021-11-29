Omicron發威...全球股債震盪劇烈 「這類股」卻因而受惠

受南非發現新冠肺炎新變異株Omicron衝擊，全球股債市場動盪劇烈，上周五(26日)美股道瓊、標普500、納斯達克與費城半導體指數分別重挫2.53%、2.27%、2.23%、2.92%，台灣加權指數大跌1.6%；而醫療類股輝瑞與莫德納則受此消息帶動，分別上揚6.11%與20.57%。債券市場部分，美國10年公債殖利率亦在風險趨避情緒帶動下，大跌16.8個基點至1.477%。

雖上周五盤面恐慌情緒全面升溫，令股債市場動盪劇烈，但觀察具風險趨避性質的黃金漲幅有限，美元指數亦反向走低，且有部分投資者在股市大跌時買進體質良好的股票，因此，第一金投信研判市場情緒並未如表現上那般恐慌，這次劇烈變動主要可能來自兩個面向：一是因為先前股市漲高，上揚動能已有趨緩，受利空消息衝擊，短線回檔在所難免；二是因為上周五適逢感恩節後的短交易日，許多交易員仍在長假當中，在交易量較低的情況下，容易放大方向性變化。

對於Omicron病毒，目前世界衛生組織表態，Omicron變異病毒傳染力是否更強，仍有待觀察，且各國已有先前的防疫經驗，降低大幅擴散機率。此外，回顧先前Delta病毒肆虐時，美股與台股當時亦湧現較大幅賣壓，但隨著市場環境逐漸回穩，恐慌心態降溫後，標普500與納斯達克皆再度創下新高，台灣加權指數也在企業財報體質良好的支撐下，在恐慌後回到萬八附近的水準。

第一金投信，另以政府貨幣政策面的思維來看，若後續Omicron病毒真的擴大，大幅衝擊經濟表現，相信Fed對升息態度勢必會有所轉變，緊縮的力道也會因此降低，因此，投資人暫以平常心看待，莫過度恐慌。