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台股早盤一度跌逾百點 跌破半年線

證交所：通過富邦投信Solactive元宇宙指數ETF資格認可

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所11月26日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過富邦投信申請Solactive元宇宙指數(SolactiveMetaverse Index)資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，Solactive元宇宙指數(Solactive Metaverse Index)由Solactive AG指數公司所編製及維護。指數成分股自Solactive國家分類架構下之已開發市場國家(另含台灣、韓國,不含中國)上市的普通股中，先依市值及流動性標準初步篩選合格樣本，再透過Solactive開發之自然語言處理(NLP)系統ARTIS®進行評分和排序，找出致力於元宇宙科技、平台、裝置、標準及提供支援元宇宙運算能力的公司，現有成分股計30檔。

證交所表示，目前上市ETF總計126檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

元宇宙 證交所

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