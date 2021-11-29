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元大響應愛心捐血11年不間斷 挽袖救急血庫大進帳

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控同仁定期定額捐血，全台血庫堅強後盾。(元大金控/提供)
元大金控同仁定期定額捐血，全台血庫堅強後盾。(元大金控/提供)

根據台灣血液基金會血液庫存量最新公告，全台血庫除了台南存量達到七日以上，其他捐血中心的A型及O型庫存血量均偏低，僅有4到7日庫存量。元大金控（2885）串聯全台同仁，並攜手供應鏈及地方鄰里一起挽袖捐血傳愛，日前舉行今(2021)年第三場次的「元大愛心捐血活動」共募得804袋熱血，為各地血液庫存應援補給。

元大愛心捐血活動辦理至今已經11年，已成為集團重要的公益項目，元大投信同仁表示，公司一年會辦三場捐血活動，覺得活動非常有意義，為了配合公司的愛心活動，養成規律的捐血習慣，貢獻自己的一份心力。元大金控持續以行動關懷社會，供應商以及自有大樓附近居民也以行動響應，一同捐輸熱血將愛綿延傳遞，為社會帶來更多溫暖。

今年因疫情因素，全台各捐血中心血源募集受到影響，元大金控為紓緩前線醫療壓力，在落實防疫規範的前提下，將捐血活動改為「單日一車、多點分批」形式，且要求全程配戴口罩及酒精消毒及落實實聯制，維持防疫社交距離，有效分散人流，避免群聚落實防疫與兼顧公益。

元大金控以實踐社會共榮為目標前進，即便疫情帶來的考驗不斷，元大金控仍將持續以實際行動善盡企業社會責任，要為台灣醫療體系做最堅強的後盾，為社會帶來更多溫暖與正能量。

元大金控 捐血中心

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