疫情爆發以來 銀髮身障者財產信託倍增

新冠疫情爆發將滿二年，雖然國內疫情相對國外平穩，但是引發銀髮族對身後財產信託管理的風險意識大增，加上金管會推動信託2.0，銀行業亦配合在各分行設有「高齡金融顧問師」等專責人員，讓今年前3季辦理銀髮與身障財產信託人數大增，據最新統計，光今年前3季新增受益人數就有近1.71萬人，跟去年同期相較不只年成長114%，亦剛好是二年前（2018）一整年的一倍。

為因應高齡及少子化趨勢，金管會去年推動信託2.0計畫，主要是希望信託不只為有錢人服務，尤其是高齡跟身障者更有賴信託機制，未雨綢繆身後財產移轉或為財產「加上一道安全鎖」，杜絕近來日益猖獗的金融詐騙，騙光辛苦一輩子的積蓄與退休金。2019年當時高齡身障者一年信託財產約90億元，今年光前3季已近130億元左右，依此進度今年有機會跟去年約174億元持平，近二年顯著較疫情爆發前有近倍數增加。

據信託公會統計，截至今年第3季底為止，高齡與身障者辦理財產信託人數已來到4萬2,259人，總信託財產約為447.64億元。雖然今年申辦人數有望創下歷年新高紀錄，挑戰突破一年增逾2.3萬人水準，但是信託公會祕書長呂蕙容說，以台灣目前65歲以上老年人逾300萬人來看，這個人數比例依舊還是非常的低。

為提高銀髮族將財產信託意願，呂蕙容說，今年來已有多家開始推動「預開型安養信託」，亦即先簽約後付費，在心智無虞還用不到信託的時候，只要付一筆少少的簽約手續費，不用年年付信託管理費，等到十、二十年身體健康出狀況時，才啟動支付，管理費也會屆時才收取。國泰世華銀今年7月也推出「微型安養信託」，簽約費不必數千元，僅需999元就能預約成立信託契約。另外，公會繼保險金信託之後，也將推動安養信託納入共同行銷，希望離民眾最接近的銀行理專、保險業務員等更多人一齊來宣導推廣。