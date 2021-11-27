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期貨商通報駭客攻擊 期交所：強化資安防範與交易安全
臺灣期貨交易所於11月26日下午5點37分接獲凱基期貨之資安事件通報，該公司網頁版交易平台疑似遭受駭客攻擊，凱基期貨表示已立即將駭客攻擊來源封鎖，並加強提醒客戶經常變更及妥善保管密碼，且近期憑證申請採人工加強驗證等措施因應，以確保客戶權益。
期交所表示，有關期貨商遭受駭客撞庫攻擊資安事件，為維護市場秩序及保障交易人權益，已請期貨商應即採行以下措施：
(一)檢視取得憑證之登錄防護力是否足夠，防護力不足之登錄方式(如僅以身分證字號、生日、預設密碼等簡易登錄輸入)，應即修改系統或暫停服務。
(二)檢視近期兩週有更新憑證之客戶，並與客戶確認是否為本人所為，如非本人所為應即暫停該客戶服務；期貨商應注意客戶帳戶異常登錄情形及了解原因，以避免帳戶遭駭客利用，確保交易人權益。
期交所也提醒交易人注意，應妥善保管交易帳號及密碼，以維護自身權益。期交所將持續研擬強化期貨商資安控管措施，以避免遭駭客攻擊，並將對期貨商資安主管進行宣導，強化資安防範措施，以維護市場交易安全。
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