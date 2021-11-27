元大金連11年捐獻熱血 疫情下補給血庫應援前線醫護

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
元大金控同仁定期定額捐血，為全台血庫提供堅強後盾。元大金控/提供
元大金控同仁定期定額捐血，為全台血庫提供堅強後盾。元大金控/提供

元大金控（2885）串聯全台同仁並攜手供應鏈及地方鄰里，一起挽袖捐血傳愛，日前舉行今(2021)年第三場次的「元大愛心捐血活動」，共募得804袋熱血，為各地血液庫存應援補給。

元大金控指出，根據台灣血液基金會血液庫存量最新公告，全台血庫除了台南存量達到7日以上，其他捐血中心的A型及O型庫存血量均偏低，僅有4到7日庫存量。元大金控舉辦 「元大愛心捐血」活動至今已經11年，已成為集團重要的公益項目，提供全台血庫穩定後盾。子公司元大投信同仁表示，公司一年會辦三場捐血活動，覺得活動非常有意義，為了配合公司的愛心活動，養成規律的捐血習慣，貢獻自己的一份心力。

此外，元大金控也號召供應商以及自有大樓附近居民一起行動響應，捐輸熱血。

元大金表示，今年因疫情因素，全台各捐血中心血源募集受到影響，元大金控為紓緩前線醫療壓力，在落實防疫規範的前提下，將捐血活動改為「單日一車、多點分批」形式，且要求全程配戴口罩及酒精消毒、落實實聯制，維持防疫社交距離，有效分散人流，避免群聚落實防疫與兼顧公益。

元大金控以實踐社會共榮為目標前進，即便疫情帶來的考驗不斷，元大金控仍將持續以實際行動善盡企業社會責任，要為台灣醫療體系做最堅強的後盾，為社會帶來更多溫暖與正能量。

元大金控 捐血中心

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