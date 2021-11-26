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網出富貴下半場 第一金人壽授訣

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

第一金人壽今(26)日表示，推薦民眾透過第一金人壽網路投保平台，規劃能穩中求利的「E享利」利率變動型年金險，即刻啟動退休預備模式，為自己網出富貴下半場，現在還有機會在平台上獲得多項好禮。

第一金人壽總經理林元輝指出，沒有富爸爸、無法贏在起跑點，也能透過盡早準備，讓複利效果幫您贏在時間點。

E享利利變年金險宣告利率具相對優勢，今年11月的宣告利率達1.95%，民眾可以透過規律的定期繳或彈性的不定期繳投入資金，穩定累積財富、享受複利效果。

舉例而言，30歲的小資族Maggie想提早開始規劃退休，從今年1月便每月定期定額投入1萬元，規劃E享利利變年金險，且安排於每年1月領到年終獎金後加碼投入5萬元。

假設宣告利率維持在1.95%，當Maggie到55歲、保單累積達第25個年度時，保單帳戶價值已累積約540萬餘元，成為Maggie達到退休財務目標的一大助力。

林元輝表示，即日起至12月31日，透過第一金人壽網路投保平台規劃保障，還能參加超值抽獎活動。

一、終極大獎：網路投保任一商品新契約單件保費滿2,000元，就能抽：超有力、超人氣的Wula按摩椅；無懼PM2.5 超淨的Dyson清淨機，及全天候血氧偵測Garmin智能手錶等大獎。

二、網路投保利變年金險單筆保費每滿5萬元，還能再多累積1次抽獎機會，累積無上限。

三、利變年金險加碼抽：網路投保利變年金險新契約單件保費達2萬元就抽500元隨心選禮券；單件保費達20萬元或50萬元，則可再抽1,200元或5,000元禮券。

第一金人壽網路投保好康資訊，請見：https://pse.is/3tv86y

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