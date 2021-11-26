網出富貴下半場 第一金人壽授訣

第一金人壽今(26)日表示，推薦民眾透過第一金人壽網路投保平台，規劃能穩中求利的「E享利」利率變動型年金險，即刻啟動退休預備模式，為自己網出富貴下半場，現在還有機會在平台上獲得多項好禮。

第一金人壽總經理林元輝指出，沒有富爸爸、無法贏在起跑點，也能透過盡早準備，讓複利效果幫您贏在時間點。

E享利利變年金險宣告利率具相對優勢，今年11月的宣告利率達1.95%，民眾可以透過規律的定期繳或彈性的不定期繳投入資金，穩定累積財富、享受複利效果。

舉例而言，30歲的小資族Maggie想提早開始規劃退休，從今年1月便每月定期定額投入1萬元，規劃E享利利變年金險，且安排於每年1月領到年終獎金後加碼投入5萬元。

假設宣告利率維持在1.95%，當Maggie到55歲、保單累積達第25個年度時，保單帳戶價值已累積約540萬餘元，成為Maggie達到退休財務目標的一大助力。

林元輝表示，即日起至12月31日，透過第一金人壽網路投保平台規劃保障，還能參加超值抽獎活動。

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