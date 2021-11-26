宏泰人壽公平待客計畫起飛 弱勢客群一定保

宏泰人壽今（26）日表示，全力推動公平待客持續發展計畫，各項執行計畫如火如荼展開，「弱勢客群一定承保」及關懷高齡身障權益的各項措施已經陸續施行，展現出全方位落實公平待客的強烈企圖心。

宏泰人壽公平待客促進委員會副召集人蔡麗絲副總表示，針對「弱勢客群一定承保」的計畫，已提出針對身障族群承保擴大試辦，並制定相關作業原則。

該公司以金管會的保險業金融友善服務準則為藍本，依據公平待客持續發展計畫及實際作業面，優先制定出身心障礙一定承保措施作業原則，及身心障礙專屬投保簽辦作業原則，強化教育訓練，讓核保人員在作業時提供差異化服務有所依循。

為確保對身心障礙者提供基本保險保障、提升友善服務的感受，宏泰人壽針對一定額度保障商品保證承保、專屬商品與文宣簡介開發、無障礙網頁及設備提升、友善服務窗口與流程建立、友善服務人員訓練等事宜，以分段投入開發資源及研議最佳服務流程。

蔡麗絲表示，宏泰人壽客服中心已做了許多公平待客、金融友善措施，「期望高齡長者或身障朋友臨櫃辦理相關業務能感受到我們在這方面的用心與努力」。自2007年起，宏泰人壽就為高齡長者貼心備妥老花眼鏡，定期汰舊換新。

2021年則是進一步購入輪椅及閱讀放大鏡，且為聽力障礙保戶設想，不僅將助聽器列入採購評估，今年10月與手語翻譯平台聯繫評估後，已將此一項目列為未來「口語、聽力關懷」的優化項目。

宏泰人壽的官網已在金融友善服務專區建置身障朋友臨櫃預約功能，身障朋友可事先預約臨櫃時間，預約後由系統自動依服務地區發送信函回報，讓身障朋友可以獲得優先服務，減少等候的不便。

蔡麗絲說，宏泰人壽對於身障朋友的貼心關懷是公平待客中的一大重點項目，高齡族群辦理金融業務的權益問題，也是積極規劃處理的課題。

落實公平待客，宏泰人壽一定會全力以赴，做到宏泰人壽的保戶通通有感。