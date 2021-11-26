彰銀前3季獲利快賺贏去年整年 爭取新南向國家設點

彰銀（2801）今開第3季法說，今年前三季稅後純益67.74億元，較去年同期成長近20%，更快追上去年全年70.41億元的獲利水準，彰銀副總陳斌說，今年海外發展策略有3大塊，包括爭取大額聯貸、追蹤海外市場復甦商機及評估在新南向國家增設據點。

彰銀目前僅有一家大陸南京子行，及七家海外分行，包括紐約、洛杉磯、東京、倫敦、香港、新加坡、馬尼拉等，等於新南向市場中，僅有菲律賓和新加坡兩大市場。

彰銀主管說，目前正積極爭取越南河內和柬埔寨金邊分行設點。但市場人士說，越南和柬國政府對外資進入市場設點，已「不易放行」，多家台資銀行苦守寒窯超過十年也不得其門而入。

彰銀也揭示今年獲利狀況，今年前三季稅後純益67.74億元，年增19.81%，每股稅後純益0.65元，ROE 4.07%、ROA 0.29%，營運績效已經重回往年水準。

據彰銀數據顯示，彰銀獲利三大塊，利息淨收益和手續費淨收益都成長，但投資收益卻下滑。彰銀主管表示，對明年盈餘狀況保持樂觀，也將隨時觀察市場情況，調整投資資產配置，提高獲利回饋股東。

海外獲利部分，今年前三季海外分行和OBU稅前獲利佔比1/3，彰銀主管說歐美和日本經濟復甦明顯，今年第二季開始聯貸市場復甦，海外分行增貸量能增加，第三季放款量已經明顯回升。