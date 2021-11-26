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北富銀創新AI風控 勇奪「數位銀行家」創新大獎

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

台北富邦銀行數位創新成果豐碩，率先將AI人工智能運用於理財客戶風險屬性評估中，開發出全台首個財富管理「AI風控」，透過對客戶體驗的優化，帶動財管客戶投資意向大增四成，榮獲《數位銀行家(The Digital Banker)》「2021全球個人金融銀行創新大獎」之「最佳機器學習創新獎(Outstanding Machine Learning Initiative)」，對北富銀數位創新實力給予高度肯定。

北富銀風控長陳弘儒表示，目前在財富管理的風險控管上，包含有產品盡職調查、客戶風險評估、投資適宜性及組合集中度評估、交易後預警等多個面向，其中客戶風險評估直接攸關客戶能否投資及投資配置，挑戰性特別高。過往銀行多採質化分析，藉由訪談、調查輔以經驗來分析客戶風險狀況，會帶入較多人為主觀判斷，容易與客戶風險偏好及可承受風險損失能力產生落差。隨著數位科技日新月異，北富銀首開業界先河將AI人工智能技術應用在客戶風險評估，對超過5萬筆投資理財資料進行深度分析，結合機器學習技術構建風險屬性評估模型（Customer Risk Attribute Assessment Model，簡稱CRAAM），可大幅提升分析效率，提供更客觀準確的評估結果，精進產品與客戶適配度，為客戶創造良好的投資體驗。

這套「AI風控」系統自2020年5月上線後，以其高效及精準廣獲財管客戶認可，不僅客戶投資意向大增，整體財管資產規模更呈現雙位數成長，行內相關客訴也降低達三成。良好的Fintech應用成效，讓北富銀「AI風控」除了獲得本屆《數位銀行家》大獎外，還勇奪《世界經濟雜誌(World Economic Magazine)》「最佳人工智能及機器學習創新應用獎」，創新性備受市場關注。

陳弘儒分析，隨著線上金融業務發展，風險模式將頻繁變化，人工智能可望逐漸展現其快速迭代和自動化處理優勢，成為金融業提升服務品質、保障客戶權益的最佳隊友。日後北富銀會持續拓展「AI風控」應用場景，例如將其與海外市場或產品風險評級等多元服務進行結合，加速財管業務數位轉型，強化台灣金融競爭力，朝「生活即金融、金融即生活」目標邁進。

北富銀 機器學習

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