疫情加速電子支付！女比男更敢花 平均月撒7415元

受到新冠疫情影響，國人零接觸的消費模式已然成形，推升行動支付交易金額大增，金管會統計最新五大行動支付，截至2021年3月底止，累計交易金額已達5,032億元，第1季新增802億元，相較去年同期增加66.74%，成長力道驚人。根據1111人力銀行的調查顯示，有高達9成受訪者使用過行動及電子支付工具，使用頻率以LINE Pay最多，上班族平均每個月花費行動及電子支付金額6562元，女生7415元高於男生的5362元。

1111人力銀行調查顯示，有高達9成的受訪者使用過行動及電子支付工具，使用頻率以LINE Pay(65.5%)居冠，其次則是悠遊卡(54.0%)、Apple Pay(25.6%)、街口支付(22.9%)及台灣Pay(18.0%)。

使用行動及電子支付工具的原因，主要是不用帶現金出門(83.6%)、交易安全方便省時(66.6%)、避免接觸降低染疫風險(56.8%)、可記錄交易明細(54.6%)及享受多重優惠(43.7%)。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著多元行動支付工具的問世，國人接受度也日漸上升，根據金管會最新統計，在行動支付方面，截至今年6月底的經營機構就高達28家，使用者人數來到1,389萬人，年增53.8%；累計1-6月的交易金額405億元，年增81.0%，顯見「無實體現金交易」已成為廣大上班族日常生活的一部分，

上班族最常使用行動及電子支付的「實體」消費地點有哪些？以超商門市(69.9%)最熱門，其次則是美食餐廳(46.4%)、賣場量販(46.1%)、百貨商場(39.3%)及交通車資(28.9%)。而上班族最常出沒的「網購平台」，則以蝦皮購物(65.5%)居冠，還有momo購物網(52.4%)、PChom24h購物(38.7%)、Yahoo奇摩拍賣(14.7%)及博客來(9.8%)。

上班族平均每個月花費行動及電子支付金額6562元，女生消費力更勝男生，平均每個月消費7415元，比男生的5362元多出2053元。

惟調查也顯示，有一成受訪者「不使用」行動及電子支付工具，原因在於擔心個資外洩(62.0%)、習慣現金交易(55.1%)、配合的商家不夠多(41.3%)及現金可控管花費(34.4%)。顯示科技雖然帶來便利性，但如何讓民眾盡情消費之餘，避免出現資安破口，是數位金融趨勢下必須正視問題。

「全民消費習慣大調查」是針對1111人力銀行上班族會員進行隨機抽樣，調查時間2021年11月16日到11月25日，有效樣本數1073份，在百分之95信心水準下，正負誤差值2.99個百分點。