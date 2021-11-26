行動及電子支付成趨勢 女比男更敢花、月撒7,415元

1111人力銀行今（26）日發布「全民消費習慣大調查」顯示，上班族最常使用行動及電子支付的「實體」消費地點，以超商門市(69.9%)最熱門，其次則是美食餐廳(46.4%)、賣場量販(46.1%)、百貨商場(39.3%)及交通車資(28.9%)。

而上班族最常出沒的「網購平台」，則以蝦皮購物(65.5%)居冠，還有momo購物網(52.4%)、PChom24h購物(38.7%)、Yahoo奇摩拍賣(14.7%)及博客來(9.8%)。

此外，經由該份調查得知，上班族平均每個月花費的行動及電子支付金額是6,562元，又透過交叉分析顯示，女生消費力更勝男生，平均每個月消費7,415元，高於男生的5,362元，足足多出2,053元。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，受到疫情的推波助瀾，零接觸趨勢改變大眾消費模式，加上行動支付機構及商家積極搶攻市占率，紛紛推出回饋金、紅利金、折抵金、點數扣抵等多重優惠，人手一機多家綁定，「有手機免現金」已成為上班族的出門日常。

惟調查也做出提醒，有一成受訪者「不使用」行動及電子支付工具，原因在於擔心個資外洩(62.0%)、習慣現金交易(55.1%)、配合的商家不夠多(41.3%)及現金可控管花費(34.4%)。正說明了科技雖然帶來強大的便利性，但也潛藏未知的交易風險，如何在盡情消費之餘，避免出現資安破口，正是目前數位金融趨勢下必須正視的問題。

WOO to-go品牌營銷處副理陳冠霖指出，今年5月以來受到本土疫情延燒影響，民眾改變支付方式，「零接觸支付」成為新趨勢，WOO to-go因此定位以零接觸、付款便利為目標，提供消費者多元的行動支付方式，因分店都在台北捷運的站區內，已有超過八成的消費者使用「零接觸的支付方式」。目前正積極建置線上點餐付款平台，未來只要動動手指，就能輕鬆完成點餐→支付→取餐的流程，12月也將於台北捷運站區內導入WOO to-go智能取餐機，增加消費者便利的取餐選擇。

市場高速發展，除了社會大眾消費模式的改變，企業也面臨競爭激烈與經營挑戰，台灣服務業發展協會理事長姜長安表示，今年雖遇疫情來臨，甚至三級警戒衝擊各大產業，台灣服務業發展協會亦仍執行堅守自身價值，做會員服務、商機媒合、產業培訓、國際發展、診斷輔導、資源整合，與眾多台灣企業單位串聯交流，活絡台灣與國際產業間的互動。

「創新」是提升企業的能力之一，應用創新理念與新形態科技，進而優化品牌價值，從產品、服務、店格、行銷到業態上均藉由注入創新的元素，讓品牌更具生命力，從舒壓美容詩嫚特SPA、營養食品林銀杏、鱘寶等優秀企業榮獲殊榮；今年也為鼓勵企業在疫情下堅忍不拔，特別增設逆勢成長獎、老店再生獎、數位轉型獎，更讓我們再次見證台灣創新孕育的力量。

上述「全民消費習慣大調查」，針對1111人力銀行上班族會員進行隨機抽樣，調查時間2021年11月16日到11月25日，有效樣本數1,073份，在百分之95信心水準下，正負誤差值2.99個百分點。