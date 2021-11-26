全球人壽長期贊助體育 七度榮獲體育推手獎

全球人壽持續擴大全方位贊助體育發展，除了宣布啟動「籃球贊助元年」，正式贊助桃園領航猿籃球隊、舉辦企業公益主題日，更在疫情嚴峻時刻，力挺征戰U23世界盃棒球賽的台灣選手，致贈企業機能防護夾克，亦跨足學童足球領域，全方位推動體育發展，榮獲110年「體育推手獎─贊助類金質獎」肯定，由副總統賴清德代表頒獎、全球人壽總經理馬君碩代表受獎，為全球人壽連續第七年榮獲「體育推手獎」，更是連續第四年拿下金質獎。

教育部體育署為獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人，每年都會透過「體育推手獎」進行表揚。七度獲肯定、四度鍍金的全球人壽表示，今年雖然受到國內5月中爆發本土COVID-19疫情影響，不少體育活動都被迫暫停，但全球人壽支持運動賽事、相挺體育選手的行動仍不停歇，力挺征戰U23世界盃棒球賽的台灣好手，贈予「全球機能防護夾克」；也在東京奧運舉辦期間，舉辦應援奧運中華隊線上小活動「全球人壽應援中華隊，LINE友動起來」，陪著全民一起瘋奧運。

除了長期贊助棒球領域之外，全球人壽2021年跨足籃球領域，贊助「桃園領航猿 」籃球隊參與P. League+職業籃球聯盟賽事，進入籃球贊助元年，並於4月底舉辦企業公益主題日，讓體育結合公益，呼應「因為愛 責任在」的理念。同時，全球人壽今年也全力支持協助基層體育發展，贊助2021年第十三屆重光盃全國少棒錦標賽、全國國民小學籃球錦標賽、2021全國小學籃球精英賽以及全國學童盃足球錦標賽，讓基礎體育教育向下扎根，擴大全方位贊助體育發展。

全球人壽自2009年起開始支持基層棒球發展及各項運動賽事，包括贊助文化大學棒球隊、亞洲棒球總會（BFA）國際賽事、洲際盃棒球錦標賽、全球人壽盃全國成棒年度盟主爭霸賽、黑豹旗全國高中棒球大賽、爆米花夏季棒球聯盟、世界12強棒球錦標賽、世界盃21U棒球錦標賽、日本讀賣巨人未來之星交流賽、亞洲盃U18青棒錦標賽、海峽兩岸棒球錦標賽、台日傳奇球星慈善表演大賽、全球人壽盃臺灣成棒經典賽、世界盃U12少棒錦標賽、亞洲棒球錦標賽、亞洲盃U12少棒錦標賽、重光盃少棒錦標賽、2020年全國沙灘排球聯賽等，也舉辦2020年因為愛舞所聚Zumba公益活動，協助台灣運動正向發展。

也為基層棒球運動深化紮根，自2016年啟動「我的棒球夢」圓夢計劃，挹注各種培訓資源至偏鄉離島校園青少棒；2016年贊助澎湖馬公高中成立棒球隊，協助球隊首次來台參與黑豹旗；2017年邀請文化大學棒球隊總教練廖敏雄及知名球星張泰山、林安可及施冠宇組成黃金級教練團，將馬公棒球營活動升級，幫助小球員們做更紮實的全方位訓練。

2018年贊助馬祖高中棒球隊球衣及球具，更邀請國家級總教練進行棒球營訓練；2019年移師至金門舉辦棒球營活動，並以爭氣為主軸，為小將們點燃夢想與希望；2020年延續金門棒球營活動、將愛與責任延伸至金門農工，邀請文化大學棒球隊總教練廖敏雄舉辦棒球營，提升金門球員的整體戰力。