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元大金母性健康保護措施 為女性同仁添「好孕」

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控為女性同仁添「好孕」，元大銀行貼心準備產後元媽咪樂哺包。 元大金控／提供
元大金控為女性同仁添「好孕」，元大銀行貼心準備產後元媽咪樂哺包。 元大金控／提供

台灣少子化問題嚴重，2020年進入人口負成長時代，全球總和生育率預測報告也顯示，台灣生育率名列全球227個國家和地區倒數第一，元大金控重視員工照護，為使女性員工於懷孕、生育、育兒等孕期各階段安心工作，施行母性健康保護措施，致力提供「好孕」友善且安全的就業職場。

元大金控（2885）女性員工占五成以上，為推動職場母性友善環境，除依法令規定，提供產假、陪產假、育嬰留職停薪等各項補助及慰問金措施外，自2018年起全面施行母性健康保護措施，女性同仁孕期至分娩後一年間，除提供妊娠及產後員工專屬護理師定期電訪關懷、臨場健康服務醫師面談諮詢及工作適性評估，更為母性同仁製作專屬的幸福好孕到 準媽咪工具書，內容包含：妊娠期、生產後與嬰幼兒照護等相關資訊。

產後體重管理一直為新手媽媽們最關注的健康議題，元大金控辦理媽咪體重管理班，攜手特約孕婦瑜珈指導員、營養師等專業師資設計產後專屬管理活動，2020年共協助30人次的產後女性同仁減去45公斤。

為體諒營業單位母性同仁於單位內哺(集)乳需求，提供安心哺(集)乳環境，元大金控在全台100人以上辦公據點皆設置溫馨哺乳室，營造優質哺(集)乳環境，為元大的媽咪們提供全方面的軟硬體資源，以協助員工們取得工作與育兒的平衡，貼心的職場服務，也讓北區金控大樓、承德大樓、宏泰大樓皆獲得台北市政府衛生局優良哺(集)乳室認證。

即使是未達100人以上的分行，元大銀行為了讓母性同仁也能享有哺集乳的方便，貼心規劃了職場安心哺(集)乳專案，提供備有奶瓶消毒包、哺(集)乳遮蔽衣等的元媽咪樂哺包；元大證券也致贈女性員工備有嬰兒用品及總經理祝福賀卡在內的「幸福元大~好運連連」好孕袋，呵護同仁也分享新生兒到來的喜悅，一起打造好孕職場創造幸福企業。

元大金控

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