金管會准OBU和DBU資金互通 台商資金調度更彈性

台商在台OBU(國際金融業務分行)帳戶做資金調度，金管會晚間再做3大鬆綁，包括放寬帳戶資金往來對象、放寬開立帳戶方式，及客戶資金停泊的時間和金額回歸由各銀行控管，最大亮點是，准許OBU帳戶資金可和DBU互通。

金管會銀行局副局長林志吉說，希望放寬後，可讓在台企業戶(如台商)透過OBU帳戶做國際資金調度時，提高資金使用彈性和效益。

金管會過去發現，很多台商企業都是繞道海外，去境外成立一家紙上公司，化身「境外法人」然後在台OBU開戶，過去金管會前主委顧立雄還曾批這是「掛羊頭、賣狗肉」。

因此金管會在去年10月准許國內企業戶可以直接在台開OBU開戶，但僅限「授信戶」，且帳戶不支息，此舉有利台商客戶降低境外法遵成本，也可以增加資金調度彈性。

但開政策上路逾一年，政策成效卻不彰，主因有多項限制，例如帳戶資金進出缺乏彈性，導致至今僅有5家銀行開辦上路、授信額度只有3200萬美元，政策美意打折。

為讓台商在台開OBU授信帳戶做資金調度更加彈性，金管會晚間做三大鬆綁，一是放寬資金往來對象限制，准許OBU和DBU帳戶資金互通。

過去該授信帳戶資金往來對象僅限OBU、各銀行境外分行或海外銀行帳戶，禁止與DBU往來。

這次則考量國內台商的實務需求，准許該OBU授信帳戶可與DBU的外幣帳戶往來。

銀行局官員說，台商戶會在台開OBU帳戶，可能是沒有OBU戶頭也沒有境外帳戶，為了支應授信相關的款項，多會將DBU(國內外匯指定銀行)帳戶資金匯入OBU帳戶。

依規定，從DBU帳戶資金，准匯入OBU，限4大類與授信相關的資金收付，1.客戶還本付息2.授信費用(如付給銀行的帳管費等)3.貿易融資或保證，4.避險為目的的外幣遠匯及換匯保證金等。

林志吉說，例如客戶3個月後要還銀行第一筆放款利息，但得等到貨款進來才能付息，因此這次也放寬可以從DBU帳戶還本付息，避免時間有落差。

若從OBU帳戶資金、轉到DBU部分，則是前項4大類授信相關資金收付的結餘款。

銀行局官員解釋，從DBU轉到OBU資金，為確保匯入金額可以支應，台商戶會「多匯一點」，導致在OBU帳戶內資金會有剩餘，因此准許讓這些剩餘款項，又可以回到DBU帳戶、讓台商戶運用。

二是放寬OBU授信帳戶開戶方式。

林志吉說，如過去OBU規定，該帳戶需以授信資金撥入方式開戶，不能用匯入款，但實務上，銀行可能先開戶再動撥授信資金，因此刪除「匯入款」限制，只要首筆資金是授信撥入款即可。

其次，若授信目的是屬貿易融資、或保證等間接授信，可免受首筆資金是授信資金的限制。

三是，OBU授信戶對客戶資金停泊時間和金額上限從各銀行依各業別自訂(如幻貨款進來多久要匯出去，沒有彈性)，未來放寬回歸到各銀行貸後管理，等於不需要再額外增訂限制。