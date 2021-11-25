LINE Pay下午短暫當機 官方證實已修復

LINE旗下國內最多用戶使用的行動支付LINE Pay今（25）日下午3時20分左右，出現系統連線不順的問題，有網友在PTT上抱怨，獲得不少回應。LINE Pay表示抱歉，並已在下午4時後恢復正常。

LINE Pay 近期大改版，與一卡通支付（LINE Pay Money）分開驗證，強調將提供完善穩定的支付服務，改善今年以來發生因一卡通公司系統異常、用戶無法登入使用LINE Pay的情形。以分別驗證方式，希望讓系統更穩定，但今日仍然發生短時間當機狀況。

LINE Pay表示，從下午3時20分開始因系統連線緩慢，造成LINE Pay無法正常使用，已於今日4時起陸續恢復正常，造成用戶不便，深感抱歉。