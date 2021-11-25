壽險業換股操作 10月反手加碼台股逾200億元

台股10月波動加大，終場加權指數單月僅小漲0.3%，壽險業「富貴險中求」，做汰弱留強的換股操作，在連續2個月減碼台股後，10月首度反手、加碼台股逾200億元，持有台股市值再度站回到2兆元關卡，達2兆44億元。

金管會晚間公布壽險業10月投資概況。其中壽險業10月握有台股市值達2兆44億元，在計算台股10月漲幅0.3%的評價因素後，市場推估壽險業反手加碼超過200億元。

今年從3月起，壽險業持有台股水位，已連續6個月都守住2兆元大關，但8~9月情勢卻反轉直下，導致壽險業8~9月連續兩個月，合計就大舉賣出台股約700億元，讓9月壽險業持股水位失守2兆元，10月才又收復。

據數據顯示，壽險業9月持股市值是1兆9,748億元，若依照10月台股僅小漲0.3%的自然增幅，市值應該僅增加59億餘元，但10月壽險持股市值卻拉高到2兆44億元，遠高於自然增幅，意味壽險業已反手加碼台股超過200億元。

國外股票持股部分，壽險業也在10月開始回補，較9月回補402億元到6696億元，是過去連續3個月來首見回補，顯示壽險業可能在海外股票開始逢低進場布局。

若加上國際板債、及外幣保單，10月壽險業整體海外投資部位已達19兆6,516億元，投資比重達66.4%的高點，較9月增加2583億元。

10月壽險業投資國內債券ETF則達1兆2,391億元，也較9月增加534億元。若以壽險業10月整體投資布局來看，則是減少國內外現金部位，全部轉入國內外股票、國際板債、國內債券ETF等股債市動作明顯。