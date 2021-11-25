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逾百家公發公司 明年底前全面設置資安長

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會證期局擬針對一般產業符合條件的公發公司，全面要在明年底之前設置資安長及資安專責單位。記者戴瑞瑤／攝影
金管會證期局擬針對一般產業符合條件的公發公司，全面要在明年底之前設置資安長及資安專責單位。記者戴瑞瑤／攝影

金管會證期局今宣布，針對一般產業的公發公司，符合資本額百億以上、屬台灣50成分股、透過網路提供服務的公司，例如電子銷售平台、人力銀行等，全面要在明年底之前設置資安長及資安專責單位。

證期局副局長郭佳君表示，之前是針對金融業要求資本額達一定以上需設立資安長與專責單位，這次是針對一般產業的公發公司，要求公司配置人力跟設備，來降低資安事件對社會的影響。

據證期局公布，公發公司標準會分為三級：第一級是針對資本額100億元以上、前一年底屬台灣50指數成分公司、藉電子方式媒介商品所有權移轉或提供服務收入占最近年度營業收入達80%以上，或占最近二年度營業收入達50%以上者，如電子銷售平台、人力銀行等。

符合上述條件之一的公司，要在明年底前設置資安長及資安專責單位。據證期局統計，符合第一級的公司有111家，其中已設資安長的有49家、另有83家已設置資安主管、87家已設置資安人員。

第二級是針對第一級以外的上市櫃公司，最近三年度的稅前純益沒有連續虧損，且最近年報每股淨值未低於面額者，必須在2023年底前完成設置資安專責主管及至少1名資安專責人員。證期局統計，這類公司共有1321家，其中有630家已設立資安主管，有813家已設立資安人員。

第三級是指第一級以外的上市櫃公司，最近3年度稅前純益有連續虧損，或最近年度每股淨值低於面額。證期局統計，這類公司共有266家。

資安 金管會

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