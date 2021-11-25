兩大利多！壽險業前10月狂賺3753億元 再創歷史新高

受惠壽險業投資操作收益大賺、及匯兌成本再度下降，兩大利多讓壽險業獲利大爆發。

據金管會統計，今年累計前10月壽險業稅前盈餘3,753億元，再創歷史新高紀錄，若加計產險業獲利達3,967億元，年增78.4%，全年可望挑戰4,500億元大關。

保險局副局長張玉煇說，壽險業獲利大爆發，主因是投資獲利所致，光今年前10月壽險業淨投資收益就達1兆1,078億元，較去年同期暴增4.77倍；產險業也是財務收益增加，今年前10月產險業淨投資收益138億元，較去年同期也成長1.26倍。

據資料顯示，10月台幣對美元僅小幅升值，在壽險業避險操作得宜下，壽險業10月單月匯兌成本僅剩53億元，創下29個月新低，有助壽險業獲利表現。

據統計，若壽險業完全不避險，前10月壽險國外投資匯兌損失將達2526億元，但今年受台幣匯率影響，換匯(CS)和無本金遠期外匯（NDF）等避險工具變便宜，前10月避險合約成本僅花1040億元。

若再加計提列外匯準備金及避險工具評價損益，整體壽險業今年前10月匯兌成本僅用了1,828億元，比去年同期節省了22%，單月也僅增加53億元，單月匯兌成本「月月走低」，更創下近2年半的新低紀錄。

累計今年前10月壽險業扣掉避險成本（不包括外匯準備金）後，海外獲利高達6,701億元，比去年同期多增加1,360億元，今年全年可望從海外淨賺7,000億元以上。