LINE Pay下午無預警當機！網友尬爆「消費後付不出錢」 業者回應了

LINE Pay今（25）日下午3時許傳出無預警當機，引起不少使用者上網抱怨，對此，LINE Pay官方回應：「今（25）日下午3時20分開始，因系統連線緩慢，造成LINE Pay無法正常使用，已於今日下午4時起陸續恢復正常。造成用戶的不便，我們深感抱歉。」

部分民眾今日下午拿出LINE Pay進行付款時，意外發現無法使用，有網友抱怨，「消費後付不出飲料錢，超尷尬」、「要付款時，一直出現失敗」；打開時頁面甚至直接顯示：「發生錯誤，請稍後再試」。

行動支付盛行，不少民眾出門時習慣用手機支付，沒想到意外遇上當機，有網友在網上哀號：「身上沒帶現金、差點付不出錢」，不過LINE Pay在不到一小時之內就已將系統修復，並強調若造成用戶不便，深感抱歉。