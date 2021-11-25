富邦金開第一槍！宣布今年不辦大型尾牙 「加菜金會比去年多」

受到新冠疫情影響，富邦金（2881）連二年不辦大型尾牙！富邦金總經理韓蔚廷今（25）日在線上法說會後接受媒體採訪時表示，疫情在歐美國家還是有上上下下起伏，難以掌控。今年公司已決定不辦集團尾牙大型活動，改由各子公司辦小型尾牙，但他承諾「個人加菜金及餐敘補助經費」還是會比較去年發給，而且「金額會比去年高很多」（去年是個人加菜金2000元，以及每人2000元補助經費），至於數字他不願意公布。

韓蔚廷解釋，雖然新冠疫情和緩了，但因為疫情在歐美國家還是有上上下下起伏，難以掌控，為避免上萬人大尾牙，萬一有一個人怎樣，會讓公司營運大受影響，從避險的角度，不會辦大型尾牙。各個子公司或部門，自行舉辦小規模的尾牙，尊重各級主管的決定。

至於外界關心的明(2022)年元月會發給的年終獎金與明年度加薪方面，韓蔚廷也說，今年富邦金業績是比較好，整體來說，最終要經過最後的核准跟到董事會討論，業績比較好，整體年終獎金會比較好，加薪政策，過去每一年都有加薪，明年也不會改變，是持續性的事情，個別子公司及各別的同仁情形，還是要看各別公司績效及各別員工績效及貢獻而定。

富邦金去年停辦大型尾牙，但強調會改發放個人加菜金2000元，以及每人2000元補助經費，讓子公司各單位辦餐敘，但員工期待的抽獎也跟著取消，不少金控集團考量防疫，尾牙有變化。