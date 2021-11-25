全球保險業五大風險 氣候變遷上榜

資誠聯合會計師事務所今（25）日發布《2021全球保險業風險調查報告》，結果顯示，「網路犯罪」仍是全球保險業受訪者認為主要的風險，而「氣候變遷」則首次躍升為前五大風險之一，成為全球保險業者對各項威脅的新共識。

資誠指出，本報告由PwC與金融創新研究中心（CSFI）共同進行，從2007年起，每二年發布一次，針對全球保險公司所面臨的主要風險進行調查，旨在揭露保險業於現階段之市場動盪與業務發展面臨的風險，彙總來自全球近50個地區超過600份的有效問卷，其中亦包括台灣最具指標性的產、壽險與再保險業者，本次調查時間為2021年下半年。

本次調查發現，全球保險業者時下最重視的五大風險，分別是犯罪、法規、科技、氣候變遷與利率，不僅網路攻擊風險受到高度關注，因應國際會計準則（IFRS17）、消費者保護相關法規等愈加嚴格，令業者憂心法遵風險和執行成本提高。

值得注意的是，「氣候變遷」躍上第四名，也是首次排進前五大的風險，資誠金融產業服務副營運長陳賢儀指出，顯示全球各產業對於氣候變遷的影響，較以往感受更深也更加戒慎恐懼，特別是各利害關係人對於企業發布ESG或CSR報告書的要求不斷提高，政府和監管機構的要求也逐漸提升。

陳賢儀表示，創紀錄的低利率更是問題，台灣一位受訪的保險公司CEO認為，持續性的低利率將迫使保險業「鋌而走險」，尋求更高風險的目標，以提升報酬，結果將造成保險產品更加昂貴，對客戶反而會失去吸引力。

陳賢儀表示，如果只看台灣的保險業受訪者們，我國業者在意的前五大風險排名，則依序為監管風險、科技、投資績效、利率、以及資本可用性，相較於全球保險業者對犯罪及氣候變遷的重視，台灣受訪者較關心各式新法規的影響。