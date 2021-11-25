富邦壽股債實現千億元利得 明年繼續加碼台股

富邦金（2881）今（25）日下午舉行第3季法人說明會，富邦人壽截至9月底，股債市合計實現利得高達1,034億元，其中股票達到722億元，債券達到312億元，展望對明年股市配置，富邦人壽協理鮑華玲表示，預估明年台灣有上市櫃公司股息配息會比今年更高，而且看好台灣出口受惠全球景氣好轉帶動，上市櫃公司獲利表現，有機會延續到明年，加上台股本益比相較國際來得低，因此持續保持樂觀態度

台股3季股票部位，台股為5537億元，國外股票為2307億元，跟第2季底底的部位相較，台股減少764億元，國外股票減少76億元；法人詢問第3季減碼股票的原因，鮑華玲解釋，主要是因為處分台幣計價的ETF，這些ETF的標的主要是長天期的債券，因為美國30年期利率偏低1.8~2.5%，因此把賺錢的ETF實現獲利了結的原因。國外投資上限空間跟同業比較，還有非常充足，是同業的前幾高。

明年股債展望與策略方面，鮑華玲說，全球經濟體穩健，金融市場投資環境跟今年下半年差異不大，台灣市場來說，出口受全球景氣好轉帶動，上市櫃公司獲利表現，有機會延續到明年，因此台股本益比相較國際來得低，因此持續保持樂觀態度，第3季高點有出脫一些台股，前波跌下來有持續回補，台股指數上升5%，市價回升外，也有持續買入，這個策略會延續到明年，明年還會繼續加碼股市。利率有機會長端走高，市場流動性充沛，沒有太強烈的預期，橫向盤整後走高，因此會加碼國際債券。

富邦人壽帳上金融資產未實現餘額受股債市場波動影響，到9月底止剩1,467億元，相較前一季底的1,862億元略為下滑395億元。富邦人壽主管表示，主要是反應實現利得部位調整的影響，10月底回升，淨值也有再度提升。鮑華玲表示，未實現餘額約9成都在股市來的，回升幅度9成左右也都來自股市。股市第3季以來回升約5%，這二個月有大幅回升。

富邦人壽現金部位反應市場波動增加，明顯提升至3,157億元。海外固定收益配置以公司債為主，地區增持北美地區。收益面來看，避險前收益率6.24% 、避險後收益率5.84%都優於過去三年同期，資本利得跟避險成本改善，明年估持續利率走升時來做投放。避險成本來看，整體經常性成本到第3季底下降到14個基本點，前9月在22基本點。經常性收益率下滑但收窄，主要受新台幣升值及資本利得實現的關係。負債成本利差都較去年擴大，整體正利差來到2.53%。損益兩平點也是正利差50個bp（基本點）。

法人關注富邦人壽明年資產配置策略，鮑華玲說，美國聯準會明年可望升息，長率來說有上揚的空間，但市場游資較多，因此目前傾向橫向盤整機率高，新錢3.2%來算，明年有機會走高但是空間不大，策略上明年會趁利率反彈，加碼在較多的國外債券為主。股息的話，目前全球公司營收獲利都非常好，預估明年台灣有上市櫃公司股息配息會比今年更高，因此估冨邦人壽靠轉投資股票挹注股息有機會超過200億元水準，股息貢獻會較今年改善。避險前配置展望是正面往上。不過短端利率受升息預期，台股若沒有升息下，經常性成本有走升，因此在還沒大幅走高前，先拉長避險天期因應，也做一部份1~2年的合約拉低避險成本，目前預估會比明年再高一些，避險後經常收益維持今年的水準。鮑華玲說，第3季債市與股市皆逢高獲利了結，因此讓現金部位顯著上升，現金加上台幣若從去年同期升值6.3%，因此避險前NII有下降，但符合預期。避險成本非常低，今年整體經常性收益率約較去年低10個BP左右。

富邦人壽副總董采苓說，投資型與美元保單的宣告利率較高，明年度成本持平，若有降也在5個BP以內，明年度疫情和緩，期待回歸正常，商品朝高利潤的分期繳與保障型商品，VNP重回成長的軌道。，