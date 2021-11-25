富邦金第3季法說 總經理韓蔚廷：明年股利看這三點

富邦金（2881）今（25）日下午舉行2021年第3季線上法人說明會，法人關注明年股利政策方面，富邦金控總經理韓蔚廷表示，明年度富邦人壽能否上繳比較多的股利，還需要主管機關核准，因此會跟金管會充分溝通，在核可範圍內，希望能上繳股利。明年度股利政策沒有改變，至於股票股利是否成常態？韓蔚廷說，這些組合到明年度再來公布，主要會綜合考量三點，一是整體業務；二是資本結構；三是金控現金流量，會從這三面向綜合考量。至於花旗出售消金業務方面，不方便評論市場傳言。中國大陸對台商罰款增加方面，也不方便對大陸監管做任何評論，但冨邦金目前是沒有。

對明年升息的看法方面，富邦金首席經濟學家羅瑋法說會上說，美國聯準會11月啟動減債，聯準會主席12月加快減債，明年上半年結束量化寬鬆QE，雖然預估升息3碼，富邦認為明年下半年才會開始啟動升息，幅度為1~2碼，要看勞動市場跟整體經濟恢復情形而定。台灣央行可能隨聯準會步伐，幅度上可能維持過去每次半碼。市場資金充裕，配置資金龐大，美國升息可能推升短率，但美殖利率曲線平坦，明年底美國十年公債殖利1.85%，三十年公債利率預估約在2.2%。

至於銀行明年度的展望方面，北富銀總經理程耀輝說，1~9月整體放款成長14%，外幣投資餘額成長23%，存款成長16%，今年有關授信放款中小企業成長22%，個人信貸成長28%，其中三成來自紓困貸款，利率比較優惠，債券高利贖回，存款又成長，因此前三季的NIM1.06%，較去年底的1.08%少一些，但淨利差成長7%，還是維持正成長。今年財管收入跟去年維持持平，明年放款展望方面，包括台幣授信跟中小企業貸款需求健康，二位數成長可期；明年淨利差維持今年基礎上，也許有機會再提高。個人房貸餘額成長11%，要提1.5%，信用成本增加，整體資產品質穩健。

富邦金今日下午法說會公布金控今年前9月稅後純益達1,302億元 ，年增90.9%，每股盈餘11.32元，居業界第一。受惠於獲利成長，股東權益報酬率為21.61%，資產報酬率為1.82%。

富邦金整體資產年成長13.4%，總資產逾10.15兆。淨值年成長28.0%達8,438億，普通股每股淨值68.13元皆創下歷史新高。

主要獲利引擎子公司方面，富邦人壽2021年前九月稅後純益為952億，較去年同期增加110.1%，初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二；資本利得優異表現及避險成本改善，避險後投資報酬率較去年同期增加134bps（一個bps等於0.01個百分點），截至9月底淨值達5,567億元。

在資產配置上，富邦人壽現金部位反應市場波動增加，明顯提升至3,157億元。海外固定收益配置以公司債為主，地區增持北美地區。收益面來看，避險前收益率6.24% 、避險後收益率5.84%都優於過去三年同期，資本利得跟避險成本改善，明年估持續利率走升時來做投放。避險成本來看，整體經常性成本到第3季底下降到14個基本點，前9月在22基本點。經常性收益率下滑但收窄，主要受新台幣升值及資本利得實現的關係。負債成本利差都較去年擴大，整體正利差來到2.53%。損益兩平點也是正利差50個bp（基本點）。

金融資產未實現餘額受股債市場波動影響，到9月底止剩1,467億元，相較前一季底的1,862億元略為下滑395億元，反應實現利得部位調整的影響，10月底回升，淨值也有再度提升。

北富銀方面，前S 季放款年增13.8%，淨利息收入較同期成長6.5%；中小企業放款年增超過20%。北富銀認列轉投資新創FinTech公司Nutmeg處分收益12億元，認列其他綜合損益，挹注保留盈餘。資產成長帶動利息淨收益穩定增加，第3季淨手續費收入動能較第2季成長近22%，累計至9月整體淨收益年減0.7%。

信用卡有效卡數及簽帳金額較去年同期雙位數成長，每卡月平均簽帳金額維持前五大發卡行第一。存放比提高至89.8%。外幣放款比重下降，存放利差較上季減少1個bp（基本點）。外幣存放比下降，故淨利差較上季減少3個bps。手續費淨收益年減14.8%，主要因財管收益減少及信用卡回饋成本增加。財管銷售年成長14%，收益率是因銷售結構改變，因此收益較去年同期減少11%，第三季銷售動能及收益率均較第2季提升，帶動財管收益季增26%。

富邦產方面，2021年前9月稅後純益為61億，較去年同期增加51.2%； 保費收入成長14.6%，簽單保費市佔率25.5%，連續40年位居市場第一；資本利得優異表現，避險後投資報酬率較去年同期增加372bps

富邦證2021年前九月稅後純益58.1億，較去年同期增加97.1%；受市場成交量帶動，經紀收入年成長70.1%，經紀市占率達6.20%，位居市場前三大。冨邦證致力發展財富管理，複委託業務規模成長，市佔率提升至11.03%。